Duma lideri: Jirinovski’nin sağlık durumu kritik

Rusya'nın dünyada en çok tanınan siyasetçilerinden milliyetçi milletvekili Vladimir Jirinovski’nin sağlık durumuyla ilgili çelişkili haberler kafaları karıştırdı. Bazı yayın organları Jirinovski’nin öldüğünü bildirirken Duma başkanı 75 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumunun kötü olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya siyasetinin önde gelen isimlerinden milliyetçi milletvekili Vladimir Jirinovski'nin sağlık durumunun kötü olduğu bildirildi.

Rusya'daki bazı yayın organlarında 75 yaşındaki Jirinovski'nin öldüğü yönünde haberler yayınlanırken, parlamentonun alt kanadı Duma'nın başkanı Viyaçeslav Volodin doktorların Jirinovski'yi kurtarmak için büyük çaba sarf ettiğini bildirdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Volodin, Jirinovski'nin durumunun ağır olduğunu ama kurtulma şansı bulunduğunu belirterek “Umalım ki çabucak iyileşsin” ifadelerini kullandı.

Jirinovski, Batılı ülkelere yönelik sert açıklamalarıyla sadece Rusya'da değil dünyada da yakından tanınan bir siyasetçi.

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