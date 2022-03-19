Eski İngiltere başbakanı, Ukraynalı mültecilere götürdüğü yardım yüklü kamyonu kendisi kullandı

İngiltere eski başbakanı David Cameron, dün İngiltereden yola çıkan insani yardım yüklü kamyonun şoförlüğünü kendisini yaparak Polonyaya gideceğini açıkladı. Bugün kamyondan selfie paylaşan Cameron Ve araba kullanmaktan bahsetmişken, daha yapacak çok şey var! Bugün teslimat için Polonya'ya gidiyoruz dedi.

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Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, dün, bağışlarla toplanan yiyecek ve insani yardım yüklü kamyonla İngiltereden yola çıktı. Kamyonu, Polonyadaki mültecilerin bulunduğu Kızılhaç merkezine kadar kendisinin kullanacağını belirten Cameron dünkü açıklamasında Şu anda Kızıl Haç’a teslimatımızı yapmak için iki Chippy Larder meslektaşımla Polonya’ya gidiyorum. Uzun bir yolculuk olacak, ama yol boyunca sizi bilgilendirmeye devam edeceğim dedi.

‘DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR’

Yardım kamyonunda yiyecek, ilk yardım malzemesi, taze meyve ve sebze, hijyen ürünleri, bebek bezi ve kışlık kıyafetler gibi ürünler olduğunu belirten Cameron bugünkü en son güncel açıklamasında Bu sabah çok erken bir başlangıç daha… Ve araba kullanmaktan bahsetmişken, daha yapacak çok şey var! Bugün teslimat için Polonya’ya gidiyoruz. Az sonra dedi.

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