Gazetecinin öldürülmesinden sonra Mahmud Abbas’tan çok sert açıklama

Filistin lideri Mahmud Abbas, önceki gün Al Jazeera'nın deneyimli muhabiri Shireen Abu Akleh'in öldürülmesi sonrasında çok sert açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera’nın deneyimli muhabiri Shireen Abu Akleh’in İsrail ordusu tarafından öldürülmesine tepkiler dinmiyor…

Filistin lideri Mahmud Abbas, olayda tüm sorumluluğun İsrail’de olduğunu açıklarken, Tel Aviv yönetiminin ortak soruşturma başlatılması yönündeki talebine de ters yanıt verdi.

Abbas, “İsrail işgalci güçlerinin ortak soruşturma başlatılması talebini reddediyoruz çünkü suçu onlar işledi ve biz onlara güvenmiyoruz” dedi.

Filistin yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurarak suçluların bulunması için harekete geçeceğini söyleyen Abbas gazetecinin ölümünün cezasız kalmayacağını dile getirdi.

Uluslararası kamuoyundan büyük tepki çeken olay sonrasında İsrail yönetimi bir soruşturma başlatıldığını açıklamış ve Filistinli bir kişinin Cenin’deki çatışma sırasında gazeteciyi öldürmüş olabileceğini iddia etmişti.

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