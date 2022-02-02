Güney Kore’de yemek yerken takılabilen maskeler üretildi

Güney Kore'de bir firma, sadece burnu kapatan ve dışarıda yemek yerken kullanılması için tasarlanan yeni maskeleri kullanıma sundu.

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Standart boyut

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ABD merkezli Washington Post’un haberine göre, Güney Kore’de bir firma, yemek yerken de takılabilecek, sadece burnu kapatan özel maskeler geliştirdi.

Güney Koreli Atman şirketi tarafından tasarlanan bir kutu 10’lu maskenin fiyatı ise ortalama 8 dolar (yaklaşık 108 TL) olarak belirlendi. ‘Kosk’ adı verilen maskelerin adını, Korece maske ve burun kelimelerinin birleşiminden aldığı açıklandı. Güney Kore’de ‘kosk’un maskeyi burnunun üzerine düzgün bir şekilde takmayan insanları ifade etmek için kullanıldığı da vurgulandı.

Washington Post, maskenin şimdiden gündem olduğunu ve tartışma yarattığını yazdı. Buna göre, virüsün ‘ağız yoluyla’ yayılmayacağı gibi davranılan maske eleştirilirken, bazılarının bazılarının da tasarımın dışarıda yemek yerken kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olacağını vurguladı.

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