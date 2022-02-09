Hırvatistan’ın demir euro’sunda çalıntı iddiası kriz çıkardı

Gelecek yıl euroya geçmeye hazırlanan Hırvatistan’da yeni 1 euroluk demir paralar için düzenlenen tasarım yarışması “hırsızlık iddiaları” nedeniyle tartışma yarattı. Kazanan demir para üzerindeki sansar görseliyle bir İngiliz sanatçının görseli arasındaki benzerlik krize neden oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hırvatistan'ın Euro Bölgesi'ne girişi için basılacak paraları belirlemek üzere düzenlenen tasarım yarışması skandala dönüştü.

Yarışmayı kazanan demir para üzerindeki sansar görselinin bir İngiliz fotoğrafçının eserinden çalıntı olduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

1 euroluk bozuk para, 2013'te Avrupa Birliği'ne üye olan ülkenin gelecek yıl kuna'dan euroya geçme planı kapsamında düzenlenen yarışmada geçen hafta seçilen tasarımlardan biriydi.

Kazanan diğer tasarımlarda da Hırvatistan haritası, ünlü mucit Nikola Tesla'nın resmi ve bilinen en eski Slav alfabesi olan Glagol yazısı bulunuyordu.

Paranın üzerindeki bir ağaç dalı üzerinde duran sansar görseli ve İngiliz fotoğrafçı Iain H. Leach'un bir çalışması arasındaki benzerlik ülkede büyük tartışma yarattı.

YARIŞMA YENİDEN DÜZENLENECEK

Tasarım, adını Orta Çağ'da tüyleri para olarak kullanılan gelincik benzeri hayvandan alan ülkenin yerel para birimi kuna'ya övgü niteliğindeydi.

Hırsızlık iddiaları üzerine tasarımın sahibi “medyada ve sosyal medyada ortaya çıkan nahoş atmosfer” nedeniyle çalışmasını geri çekti.

Hırvatistan ulusal bankası da, yeni bir yarışma düzenleneceğini açıkladı.

Hırvatistan'da anketlere göre halkın büyük bölümü euroya geçişi destekliyor ama bu değişimin enflasyonun yükselmesine yol açacağı yönünde endişeler de var.

İlginizi Çekebilir Hırvatistan ve Sırbistan merkez bankaları arasında 'Tesla' kavgası