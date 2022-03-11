İngiliz halkı, Ukraynalı mültecilere evlerini açacak

Rusya'nın işgali devam ederken Birleşik Krallık da Ukrayna'ya destek olmak ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak için hazırlanıyor. Son olarak Telegraph'ın haberine göre; Rus işgalinden kaçan, ancak İngiltere'de aile bağları olmayan on binlerce kişinin bir yıl kalmasına izin verilecek ve İngiliz halkından, bu hafta sonu açıklanacak planlar çerçevesinde Rus işgalinden kaçan on binlerce Ukraynalıya ev vermeleri istenecek.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık, Ukrayna halkına destek olmak için çalışmalara devam ediyor. Batılı yetkililer, Ukrayna’dan kaçan mülteci sayısının önümüzdeki günlerde dört milyona kadar çıkabileceği konusunda uyardı. Savaşın ardından ortaya çıkan mülteci sorunu için de yeni hazırlıklar yapılmaya başlandı.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Telegraph’ın haberine göre; Birleşik Krallık’ta; bireylerin, hayır kurumlarının, işletmelerin Birleşik Krallık’la aile bağı olmayan mültecilere odalar sunabilmesi için bir yardım hattı ve web sayfası açılması sağlanacak.

MÜLTECİLER İÇİN ODALAR PLANI DEVREDE

Mültecilerle ilgili yeni çalışmaya göre; Birleşik Krallık’ta aile bağları olmayan Ukraynalılara ilk 12 ay boyunca çalışma, sosyal yardım talep etme ve kamu hizmetlerine erişim hakkına sahip olacakları Birleşik Krallık’ta kalma izni verilecek.

Johnson, “mülteciler için odalar” planının bu ülkedeki herkesin Ukrayna’dan kaçan insanlara bir ev sunabileceği anlamına geleceğini söyledi. Ayrıca Ukraynalı mültecilere ev teklif eden kişilerin, en az altı aylık bir süre için almayı kabul etmeleri, kalacak yerin uygun standartları karşıladığını göstermeleri ve gerekirse sabıka kaydı kontrollerinden geçmeleri gerekecek çünkü çatışmadan kaçanların çoğu muhtemelen kadın ve çocuklar olacak.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Planın açıklanmasıyla beraber yardımlar şimdiden başladı. Sussex’teki bir sağlık kuruluşu Telegraph’a, yönettiği üç boş bakım evinden yaklaşık 150 oda teklif ettiğini söyledi. Healthcare Management Solutions CEO’su Tony Stein ise mültecilere beş kadrodan birinin boş olduğu bakım sektöründe iş teklif edilebileceğini belirtti.

Tonbridge’de bir emlak acentesi işleten Jamie Rogers da iki Ukraynalı ailenin altı aylığına kira ödemeden taşınmaları için ev sağladığını söyledi: “Ev sahibi kirayı düşürmeyi kabul etti, bu yüzden ilk altı aylık desteği finanse edeceğiz ve ailelere destek olacağız.”

Mülteci Konseyi başkanı Enver Solomon, Ukrayna’dan kaçanların yeni bir ülkeye yerleşmek için ihtiyaç duydukları tüm desteğe sahip olmalarının hayati önem taşıdığını söyledi.

EKONOMİK SIKINTILAR YAŞANABİLİR

Boris Johnson yeni mülteci planı ile beraber enerji konusundaki endişelerle ilgili de açıklamalar yaptı. Rusya’dan petrol ve gaz ithalatını yasaklamanın bir sonucu olarak Britanyalıları, ekonomik sıkıntılar yaşanabileceği konusunda uyardı. Başbakan, İngiltere’nin bağımsız bir enerji arzı elde etmek için adımlar atacağını söyledi: “Böylece artık Putin tarafından şantaj yapılamayacak durumda olacağız.”

Ayrıca Rus işgali nedeniyle daha da yüksek yakıt faturalarıyla karşı karşıya kalan ailelere yardım etmek için enerji destek kredilerinin sonbaharda iki katına çıkarılabileceği de belirtildi.

Johnson, Ekonomi Bakanı Kwasi Kwarteng’den, enerji fiyatlarının yükselmesi durumunda gelecek kış boyunca aileleri desteklemek için neler yapılabilineceğine dair bir liste hazırlamasını istedi.

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