İngiltere’nin sığınmacıları Ruanda’ya gönderme planına son dakika engeli

İngiltere’nin büyük tepki çeken sığınmacıları Ruanda’ya gönderme hamlesi, AİHM’in son dakika engeliyle darbe aldı. Sığınmacıları İngiltere’den Ruanda’ya taşıyacak ilk uçak, dün akşam kalkıştan hemen önce AİHM’in itirazıyla boşaltıldı. İngiliz hükümeti hayal kırıklığı yaşarken haftalardır planı protesto eden kesimler karardan memnun.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'nin kaçak göçmenleri Afrika ülkesi Ruanda'ya gönderme hamlesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) son dakika engeline takıldı.

Dışişleri Bakanı Liz Truss, sığınmacıları Ruanda'ya taşıyacak ilk uçağın dün kalkacağını, diğer sığınmacıların da sonraki uçaklarla gönderileceklerini söylemişti. Ülkede büyük tepki çeken ve yasal itirazlara yol açan plana karşı bir adım da AİHM'den geldi.

AİHM'in son dakika müdahalesiyle dün akşam planlanan uçuş gerçekleşmedi. Mahkeme, açıkladığı kararla Ruanda'ya gönderilmesi planlanan ilk grubun sınır dışı edilmesini engelledi.

Reuters haber ajansı uçuşun, uçağın motorları çalışmaya başladıktan sonra kalkıştan hemen önce iptal edildiğini aktardı. AİHM, uçaktaki Iraklı bir sığınmacıyla ilgili İngiltere'deki mahkeme sürecinin tamamlanmadığını belirterek sınır dışı kararına itiraz etti.

İNGİLİZ BAKAN: BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, “Her zaman söylediğim gibi bu politika kolay olmayacak. Yasal itirazlar ve son dakika kararlarıyla bugünkü uçuşun gerçekleşememesinden dolayı üzgünüm” dedi. Patel, “İç mahkemelerimizde art arda gelen başarılara rağmen AİHM'in müdahalesi büyük sürpriz oldu” diye konuştu. Bakan, buna karşın planı uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

İTİRAZLARI KABUL EDİLEN ONLARCA SIĞINMACI UÇAĞA BİNMEKTEN KURTULMUŞTU

Sınır dışı kararına karşı son yasal girişim önceki gün İngiltere’deki temyiz mahkemesi tarafından reddedilmişti. Öte yandan dünkü uçağa bindirilmesi planlanan onlarca sığınmacının sınır dışı edilmelerine itirazda bulunarak son anda listeden çıkarıldığı açıklanmıştı.

Sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı İngiltere’de büyük tepkiye yol açarken ve bazı kesimler tarafından “yasalara aykırı” olarak nitelenirken hükümet, bunun insan kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olacağını savunuyor. Ruanda hükümetiyle yapılan 148 milyon dolarlık anlaşma, İngiltere’de sığınma başvuruları değerlendirilirken kaçak göçmenlerin Ruanda’daki kamplarda kalmasını öngörüyor.

Resmi rakamlara göre geçen yıl 28.500'den fazla göçmen yasa dışı yollarla İngiltere'ye giriş yaptı.

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