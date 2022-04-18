İtalya Başbakanı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı
İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.
İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin corona virüsü testi pozitif çıkarken Draghi, bu hafta Rusya’ya enerji bağımlılığını sonlandırmak için Afrika’ya gerçekleştireceği geziye katılamayacak.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada Draghi’nin semptom göstermediği ve 20-21 Nisan tarihleri arasında Kongo Cumhuriyeti ve Angola’ya düzenleyeceği gezilere kendisinin yerine Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani’nin katılacağı ifade edildi.