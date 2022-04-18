İtalya Başbakanı’nın Covid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.

Sozcu.com.tr

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İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin corona virüsü testi pozitif çıkarken Draghi, bu hafta Rusya’ya enerji bağımlılığını sonlandırmak için Afrika’ya gerçekleştireceği geziye katılamayacak.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada Draghi’nin semptom göstermediği ve 20-21 Nisan tarihleri arasında Kongo Cumhuriyeti ve Angola’ya düzenleyeceği gezilere kendisinin yerine Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani’nin katılacağı ifade edildi.

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