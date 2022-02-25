Japonya Prensi Hisahito, intihalle suçlanıyor

Japonya Prensi Hisahito, ödüllü bir makalenin bölümlerini intihal etmekle suçlandı.

Sozcu.com.tr

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Kitakyushu şehri tarafından verilen bir edebiyat ödülünde ikinci olan makale, prensin uzak Ogasawara adalarına yaptığı bir ziyaret hakkındaydı. Ancak Shukan Shincho dergisi, bir rehber kitaptan ve bir web sitesinden kelimesi kelimesine kopyalanmış gibi görünen adaları anlatan birkaç cümle buldu. Women’s Seven dergisi, durumu “Hisahito’nun kopyala ve yapıştır sorunu” olarak tanımladı.

Hisahito, 62 yaşındaki İmparator Naruhito ve 58 yaşındaki İmparatoriçe Masako’nun yeğeni. Tek çocukları olan 20 yaşındaki Prenses Aiko’nun cinsiyeti nedeniyle tahta çıkması yasaklanmıştı, bu da taht sırasının Naruhito’nun küçük kardeşi Veliaht Prens’e geçtiği anlamına geliyor.

ÜSTÜNDE ÇOK FAZLA BASKI VAR

Büyük büyükbabası ve büyükbabası, imparatorlar Hirohito ve Akihito, sırasıyla balçık kalıpları ve kaya balığı konusunda uzmanlığa sahip bilim insanlarıydı. Babası Fumihito’nun orman tavukları alanında doktorası var. Prensin de kendini baskı altında hissederek bu olayı gerçekleştirmiş olabileceği düşünülüyor.

Tahta geçmesi beklenen ve imparatorun çocuğu olmayan Hisahito, alışılmadık bir konumda. İmparatorluk mirasçıları geleneksel olarak imparator eğitimi alırlar. Fumihito, imparatorluk standartlarına göre alışılmadık bir eğitime sahip olan oğlu için bunu reddetti. Hisahito, geleneksel olarak Japon aristokrasisinin eğitim yeri olan Gakushuin’e gitmeyen ilk modern imparator olacak. Tokyo’da bir günlük okula gittikten sonra, bir devlet lisesinde devam etti.

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