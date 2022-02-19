“Katolik dininin kalesi” Polonya’da, gençler kiliseden uzaklaşıyor

Katolik Kilisesi’nin çok güçlü olduğu Polonya’da yeni kuşaklar, laikleşme adımları ve rahiplerle ilgili cinsel istismar iddiaları nedeniyle giderek kiliseden uzaklaşıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, “Avrupa'nın son Katolik kalesi” olarak bilinen Polonya'da son yıllarda kilise üyeliğinin hızla düştüğüne dikkat çekti. Katolik dininin hala toplumsal ve kültürel hayatta ve siyasette önemli etkiye sahip olduğu belirtilen haberde, gençler arasında ise Hıristiyanlığın giderek güç kaybettiği ifade edildi.

Cardinal Stefan Wyszyński Üniversitesi'nden felsefe profesörü Andrzej Kobyliński, Polonya'daki Katolik Kilisesi'nin de yakında, son yıllarda kürtaj serbestliği ve eşcinsel evlilikler gibi konularda ılımlı tavır sergileyen İrlanda'ya benzeyeceğini söyledi.

Polonya'da 38 milyonu bulan nüfusun tamamına yakını vaftiz olsa da, son araştırmalar halkın sadece yüzde 43'ünün kiliseye düzenli olarak gittiğini gösteriyor. Gençler arasındaysa bu oran yüzde 20'nin biraz üzerinde.

Pew araştırma şirketi, 2018'de 100'den fazla ülkede yürüttüğü araştırmada Polonya'nın en hızlı laikleşen ülke olduğu sonucuna varmıştı. Araştırmaya göre dinin kendileri için önemli olduğunu söyleyen gençlerin oranı yüzde 16'da kalmıştı.

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