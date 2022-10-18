Kiev’de patlama sesleri: Şehrin üstünden dumanlar yükseliyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev güne yine patlama ve siren sesleriyle uyandı. Ülkenin kuzeyindeki Zhytomyr şehrine ise elektrik ve su verilemiyor...

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, Rusya son haftalarda Ukrayna’ya saldırılarını şiddetlendirdi. Başkent Kiev bugün de güne patlama ve siren sesleriyle başladı.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, şehrin kuzeyi dumanlarla kaplandı ve şiddetli patlama sesleri duyuldu. Ukrayna’da Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ofisinden yapılan açıklamada, Kiev’de enerji altyapılarının vurulduğu bilgisi paylaşıldı. Başkanlık ofisi başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko, bir enerji tesisine üç Rus saldırısı gerçekleştiğini söyledi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığıyla ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.

Ukrayna’nın kuzeyindeki Zhytomyr şehri de güne patlama sesleri ile başladı. Belediye başkanı Serhiy Sukhomlyn sabah saatlerindeki Rus saldırılarının ardından şehrin su ve elektriksiz kaldığını açıkladı. Sukhomlyn, “Şu anda şehirde ne ışık ne de su var. Sadece hastanelerde yedek rezerv var.” açıklamasını yaptı.

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