Kral Charles annesinin yarış atlarını satıyor

Kraliçe 2. Elizabeth büyük yatırım yaptığı ve çok sevdiği yarış atlarından geçen yıl 590 bin sterlin kazanmıştı.

Sozcu.com.tr

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Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından 73 yaşında tahta geçen Kral 2. Charles'ın annesinin atlarını satacağı ortaya çıktı.

İngiliz basınına göre Kral Charles, yıllardır süren Kraliyet geleneğini bozarak annesinden miras kalan 12 yarış atını satmaya karar verdi. Açık arttırma yoluyla satışa çıkarılacak atlar arasında yarışların favorisi olan Just Fine ve Love Affairs de var.

Kraliyet'ten bir kaynak atları yetiştirme faaliyetlerinin yavaşlatıldığını söyleyerek “Kraliyetin at çiftliği üç yıla müze olabilir. Bu utanç verici” dedi. Kraliyet ailesi ve at yarışları endüstrisi arasındaki ilişkinin muhtemelen devam edeceğini kaydeden kaynak, “Yine de eskisi gibi olmayacak çünkü Kraliçe atlara tutkundu” diye konuştu.

En az 60 yarış atına sahip olan Kral Charles'ın bu sayıyı kademeli olarak azaltmayı planladığı bildirildi. Yeni doğacak tayların da yüksek fiyatlara satılması bekleniyor.

Kraliçe Elizabeth büyük yatırım yaptığı yarış atlarından geçen yıl 590 bin sterlin kazanmıştı.

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