Kraliçe hareket sorununu golf arabasıyla çözdü

Kraliçe, hareket sorununu 62.000 pound'luk yeni yüksek teknolojili lüks golf arabasıyla çözüyor. 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, dört kişilik aracı iki hafta önce teslim aldı ve corgi'siyle birlikte Windsor Kalesi arazisinde hızlı bir tur attı.

Sozcu.com.tr

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Hareketlilik sorunlarıyla mücadele eden ve tekerlekli sandalye kullanıması gereken Kraliçe’nin hareket sorunu farklı bir araçla çözüldü. Kraliçe Elizabeth, son altı aydır baston kullanırken görüntülenmiş, hatta bu sorun nedeniyle Balmoral Kalesi’ne de bir asansör yerleştirilmişti.

Danimarkalı birinci sınıf golf arabaları üreticisi Garia tarafından Mercedes-Benz ile yapılan araç, hızlı pille çalışıyor. Kraliçe, isterse aracın kahverengi deri koltuğunu da arkaya yatırabilir. Ayrıca, direksiyon simidinin yanında, haritalar ve hava durumu güncellemelerinin yanı sıra tablet tarzı bir ekran da yer alıyor. Bir kaynak The Sun’a 43 mil hıza kadar çıkan elektrikli arabaca ‘Kraliçe Mobil’ adının verildiğini söyledi.

95 yaşındaki Kraliçe, bazı hareket sorunları olmasına rağmen zihinsel olarak iyi durumda.

Kraliçe’nin hayatıyla ilgili yeni bir kitabın yazan ve GB News’e konuşan Robert Hardman, “Hareketliliği artık bir sorun haline geldi. Ancak, bu onun ruh halini düşürmedi. Ona çok yakın olanlar bana moralinin çok iyi olduğunu söylediler. Fakat, 96. yaş gününüze yaklaşırken kaçınılmaz olarak bir hareketlilik var. O Kraliçe, olarak görülmek istiyor” dedi.

Kraliçe, son aylarda birden fazla sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Şimdiye kadar çok az töreni ve etkinliği kaçıran Kraliçe, son zamanlarda sağlık sorunları nedeniyle katılım gösteremiyor.

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