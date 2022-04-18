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Kremlin: Ukrayna, barış görüşmelerinde tutarlı davranmıyor

Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın barış görüşmelerindeki tavrını eleştirerek "Sürekli tutum değiştiriyor ve görüşmelerin gidişatı istenilen seviyede sürmüyor" dedi.

Sozcu.com.tr
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Kremlin: Ukrayna, barış görüşmelerinde tutarlı davranmıyor

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna’nın barış görüşmelerinde sürekli olarak üzerinde anlaşılan konulardaki yaklaşımını değiştirdiğini söyledi.

Peskov “Barış görüşmeleri çerçevesinde temaslar uzmanlar seviyesinde devam ediyor. Maalesef Ukrayna tarafı daha önce anlaşılan konularda tutarlı davranmıyor. Sürekli tutum değiştiriyor ve görüşmelerin gidişatı istenilen seviyede sürmüyor” dedi.

Rusya 24 Şubat’ta “özel askeri operasyon” adını verdiği bir adımla Ukrayna’yı işgal etmişti. Taraflar daha önce aralarında İstanbul’un da bulunduğu yerlerde barış görüşmeleri yürütmek üzere birkaç kez bir araya gelmişlerdi.

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