Kremlin’den Erdoğan’ın davetine yanıt: Memnuniyetle karşılarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy'e yaptığı davete Kremlin’den yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'i görüşmeleri için ülkesine davet etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Peskov Türkiye'nin davetiyle ilgili soruya “Tabii ki Ukrayna'daki durumun sona ermesine yardımcı olabilecek her ülkenin girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz” yanıtını verdi.

Peskov, “Rusya ile Ukrayna arasındaki temel uyuşmazlık, Minsk anlaşmalarının uygulanmasının Kiev tarafından durdurulmasıdır. Türk partnerlerimiz Ukraynalılara etki edip onları, önceden yapılmış anlaşmalarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik edebilirlerse bunu sadece memnuniyetle karşılayabiliriz” dedi.

Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk daveti Rusya'nın resmi haber ajansı RİA tarafından da “flaş haber” olarak duyuruldu.

DAVETİ KALIN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların çözümü için Rusya Devlet Başkan Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile konuştuğunu açıklamıştı.

Kalın, “Hatta isterlerse her ikisini de Türkiye’ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet etti. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her türlü rolü oynamaya hazır” dedi.

Erdoğan’ın bir kaç hafta içinde Ukrayna’yı ziyaret edeceğini ve Zelenskiy ile görüşeceğini duyuran Kalın, “Her türlü askeri harekattan kaçınmak için Ruslarla yakın temas halinde olacağız” diye konuştu.

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