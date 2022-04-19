Lavrov’dan Türkiye çıkışı: Ne yapacaklarını söyleyemezler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Çin, Hindistan, Mısır ve Türkiye'ye ne yapacaklarını söyleyemezler" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri operasyonuna dair yaptığı açıklamada, “Ukrayna’da özel harekatın bir sonraki aşaması başlıyor” dedi.

Lavrov Rusya'nın yakın ilişkiler kurduğu Çin, Hindistan ve Türkiye'nin sürekli ABD tarafından baskı altında tutulduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, “ABD, Hindistan, Çin, Mısır ve Türkiye'ye yani kendi bin yıllık medeniyetlerine sahip ülkelere ne yapacaklarını söylediklerinde bana öyle geliyor ki sadece tavırlarında değil başka şeylerinde de sorunları var. Onların zihniyetlerinde bir şeyler yolunda değil. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD’nin Hindistan’a S-400 satın aldığı için yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi. Yani Hindistan için neyin doğru olduğuna henüz karar vermediler” diye konuştu.

Rusya ile Hindistan arasındaki iyi ilişkilere değinerek bu yolda ülkelerin kendi para birimleriyle ticaretini desteklediklerini aktaran Lavrov, “Uzun bir süredir 2 ülke arasında karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerimizin kullanılmasını destekledik. Hem bizim hem Hindistan'ın kendi finansal sistemleri var. Bu sistemleri artık daha sık kullanıyoruz” dedi.

Lavrov öte yandan Hindistan'a verilen S-400 Hava Savunma Sistemleri'nin yanı sıra savunma alanında gerekli olan her şeyi sağlayabileceklerini de ekledi.

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