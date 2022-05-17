Mariupol’de Ukrayna’nın son kalesi düştü

Ukrayna, Mariupol kentinde haftalardır Rus ordusunun kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında direnişin sona erdiğini, yaralı askerlerin Rus kontrolü altındaki bölgeye gönderildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna, stratejik öneme sahip Mariupol kentinde Rus ordusunun kuşatması altındaki Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerinin direnişinin sona erdiğini duyurdu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, “Kahramanlarımızın Azovstal fabrikasını savunma görevi sona erdi” dendi. Tesisteki 53 yaralı Ukraynalı askerin Rusya'nın kontrolündeki Novoazovsk hastanesinde tedavi altına alındığı, 211 kişinin de başka bölgelere tahliye edildiği kaydedildi. İçeride kalanları kurtarmak için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Bugün çok zor bir gün. Çocukları eve getirme çabaları sürüyor. Bunun için zaman lazım” dedi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar ise, yaralı Ukraynalı askerin esir durumdaki Rus askerleriyle takas edileceğini söyledi.

Rusya, dün, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son kalesi olan Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerinin tahliyesi için anlaşma sağlandığını bildirmişti.

TÜRKİYE TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Rusya, geçen ay stratejik öneme sahip liman kenti Mariupol'ü ele geçirdiğini duyurmuş, kentteki Ukrayna güçleri ve aşırı milliyetçi Azov Taburu savaşçıları, çok sayıda siville beraber Azovstal fabrikasına sığınmıştı. Sivillerin çoğu fabrikadan tahliye edilirken Ukraynalı savaşçılar Rusya'nın “Teslim olun” çağrısını reddetmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki gün “Türkiye, Ukrayna’da Rusya’nın kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından yaralı askerlerin ve sivillerin tahliyesi için gemi gönderme teklifinde bulundu” açıklaması yapmıştı.

İlginizi Çekebilir Rusya: Azovstal'dan tahliye için anlaşma sağlandı

İlginizi Çekebilir Kadirov'dan Erdoğan'a Ukrayna çağrısı: Katilleri kurtarmayın