Middle East Eye: Benzin zamları İstanbul’da trafiği azalttı

Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberinde, Türkiye’de benzine art arda gelen zamlar nedeniyle birçok İstanbullunun aracını evde bırakıp toplu taşıma araçlarını kullandığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'de benzine art arda yapılan zamların İstanbul trafiğine etkisi, uluslararası basının da dikkatinden kaçmadı.

Orta Doğu haberleriyle öne çıkan Londra merkezli Middle East Eye sitesi, İstanbul'un kötü şöhretli trafiğinin benzine gelen zamlar sonrasında azaldığını, birçok araç sahibinin artık toplu taşımayı tercih ettiğini yazdı.

İstanbul'un geçen yıl dünyada trafiğin en yoğun olduğu 10. şehir olduğu belirtilen haberde, geçen ay sonuna kadar özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 80'e ulaştığına ancak son haftalarda bu durumun değiştiğine dikkat çekildi.

Haberde, son benzin zamlarıyla trafik yoğunluğunun geçen hafta en yüksek olduğu saatlerde bile yüzde 55'e düştüğü kaydedildi.

MİLYONLARCA KİŞİ TOPLU TAŞIMAYI TERCİH ETTİ

Habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma verileri, ocak ayının ilk haftasında metro kullananların sayısının 700 bin artışla 14 milyonu geçtiğini ortaya koydu.

Aynı süreçte otobüs ve metrobüs kullananların sayısındaki artış da dikkat çekti. Sadece ocak ayının ilk haftasında, aralık ayının toplamına göre 13 milyon daha fazla kişi otobüs ve metrobüs kullandı.

Middle East Eye'a konuşan Murat isimli bir mühendis, artık yakın mesafelere gitmek için arabasını kullanmadığını belirterek “Bu zamlardan sonra toplu taşıma daha ucuz” dedi.

Bazı taksiciler de, taksiye binenlerin sayısında önemli bir düşüş olduğunu söyledi.

Benzin fiyatlarına yapılan zamların Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve küresel petrol fiyatlarındaki artışın bir sonucu olduğu kaydedilen haberde, sadece geçen ay benzin fiyatlarındaki artışın yüzde 30'u bulduğu hatırlatıldı.

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