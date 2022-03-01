NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin barışı yok etti

Estonya'daki NATO Üssü'nde açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin Avrupa'da barışı yok etmiştir" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Putin Avrupa’da barışı yok etmiştir” dedi. Stoltenberg açıklamasında “Rusya ile çatışma niyetimiz yok, iyi niyetli diplomatik yollara başvurmalıdır. Tüm dünya barış için Ukrayna’nın yanındadır” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg’in açıklamalarından satır başları:

* Putin barışı yok etti, Belarus işgale yardım etti, NATO Ukrayna’nın yanındadır.

* Geçtiğimiz hafta içerisinde biz ittifakımızın doğu kısmındaki mevcudiyetimizi güçlendirdik. Fransız birlikleri Romanya’dan da geliyorlar. Bizim savunma yönündeki taahhütlerimiz tartışılmazdır, NATO topraklarını savunmaya devam edeceğiz.

* Rusya ile çatışma niyetimiz yok, iyi niyetli diplomatik yollara başvurmalıdır. Tüm dünya barış için Ukrayna’nın yanındadır.

* Polonya’nın ittifakımıza verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederim.

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