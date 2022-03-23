Olena Zelenska, Ukrayna’yı destekledikleri için diğer First Lady’lere teşekkür etti

Ukrayna cumhurbaşkanı Vlodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron'a ve diğer liderlerin eşlerine hasta çocukların güvenli bir şekilde ülkeden çıkmalarını sağlamaya yardımcı oldukları için teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken Ukrayna cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska da özellikle ülkede mahsur kalan çocuklara yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Olena Zelenska, Le Parisien gazetesine yazdığı mektupta, Rusya Ukrayna’ya saldırmaya başladığında, First Lady’lerin desteği için bir çağrıda bulunduğunu söyledi. Zelenska, ilk yanıt verenlerden birinin Brigitte Macron olduğunu ve ilişkilerinin sıcak ve dostane olduğunu belirtti:

“Şu anda insanlarımıza yardım eden, onlara ev veren, onları besleyen, cesaretlendiren tüm Avrupalılara teşekkür etmek istiyorum… Bizim gibi siz de ülkenizde bu kadar çok travmatize insan olmasına hazırlıklı değildiniz. Ama tepki verme şekliniz toplu bir Nobel Barış ödülüne değer. Ukraynalılar harika insanlar ve çok minnettarlar. Bizim için yaptıklarınızı çocuklarımız asla unutmayacak.”

“O HER ZAMAN KARARLI VE SAKİNDİ”

First lady, ayrıca kocasının cesaretine hayran olduğunu da söyledi:

“Bu adama hayran mıyım? Her gün. Şaşırdım mı? Hayır. Volodimir her zaman böyle olmuştur: Kararlı ve sakin. Savaş zamanında, tüm Ukraynalılar ve tüm dünya, onun sahip olduğu ilkeleri açıkça gördü ve ondaki gücü hissetti. Ukrayna’nın çıkarına olandan asla vazgeçmeyecek.”

Rusya, şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmeye başladıktan sonra Zelenska Instagram’a yazdığı şu satırları hatırlatıyor: “Panik yapmayacağım ya da ağlamayacağım. Sakin ve kendinden emin olacağım.”

“NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM: UKRAYNALILARI KORUMAK”

Ancak Zelenska, bu sözün o zamandan beri imkânsız hale geldiğini söylüyor: “Kurbanları, ölen çocukları, kurşuna dizilen ya da evlerinin enkazı altına gömülen aileleri görünce gözlerim doluyor. Ama panik yok. Panik, ne yapacağını bilmediğin zaman olur. Ben ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorum ve Ukrayna halkı da biliyor. Planımız, Ukraynalıları korumak ve kazanmak.”

Zelenska, hâlâ hayatta olup olmadıklarını görmek için aile üyelerini aramanın Ukraynalılar için günlük bir rutin haline geldiğini söylüyor: “Mesajlarınız iletilirse, eğer okundu olarak işaretlenirse, hâlâ bir ağ bağlantısına sahip olduklarına ve hayatta olduklarına dair umut vardır ve bu, bir savaş sırasında zaten inanılmaz derecede mutlu bir haber.”

KANSER TEDAVİSİ GÖRENLERİ TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞIYOR

Zelenska, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron ve Polonya cumhurbaşkanının eşi Agata Kornhauser-Duda ile hasta Ukraynalı çocukları, özellikle de kanser tedavisi görenleri tahliye etmek için çalışıyor.

“Sığınaklarda kanserli çocukları tedavi etmenin imkansız olduğu ortaya çıkınca hemen çözüm aradık. Bazı çocuklar Polonya’da kalacak, diğerleri Fransa, İtalya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya gönderilecek. Bu süreçte faydalı olduğum için mutluyum. Özellikle Brigitte Macron’un anlaşmasıyla küçük hastalarımızı Fransa’ya gönderebildiğimiz için mutluyum.”

RUS ASKERLERİNİN ANNELERİNE DE SESLENDİ

Le Parisien, Zelenska’nın hâlâ Kiev’de olduğunu, ancak kocasından sonra Rusların ana hedefi olarak görüldüğü için belirtilmeyen bir yerde olduğunu söyledi.

Zelenska, Vladimir Putin’in ülkesine yönelik saldırısını destekleyen Rus askerlerinin annelerine ise “Oğullarınız Ukraynalı sivilleri öldürüyor; kadınları, çocukları, tüm aileleri… Buraya bunun için geldiler ve üstlerinin emirlerini sistemli bir şekilde uyguluyorlar.

İnsanları yok etmeye geldiler. Rus askerleri burada ölüyor, diğer anneler tarafından lanetleniyor. Putin, ölümleri için size tazminat sözü verdi. Bir çocuğun yerini nasıl bir tazminat alabilir bilmiyorum.”

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