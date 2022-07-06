OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo 63 yaşında hayatını kaybetti. Barkindo, dün Abuja'daki enerji zirvesinde konuşma yapmıştı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Barkindo hayatını kaybetti.
Nijerya’nın kamu petrol kuruluşu National Petroleum Corp (NNPC) CEO’su Mele Kyrari’nin ölüm haberini verdiği 63 yaşındaki Barkindo, altı yıldır yürüttüğü OPEC’teki görevinden bu ayın sonunda ayrılacaktı.
Kyari, Twitter paylaşımında Barkindo’nun dün geç saatlerde hayatını kaybettiğini söyledi. Barkindo’nun Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile görüşmesinden ve Abuja’daki enerji zirvesindeki ana konuşmayı yapmasından saatler sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
Barkindo dünkü konuşmasında, birçok alanda ciddi zorluklarla karşı karşıya kalan petrol ve doğalgaz sektörlerinin piyasada daralmaya neden olan yıllardır devam eden yetersiz yatırım sebebiyle “kuşatma altında” olduğunu söylemişti.