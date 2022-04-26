Özel adasını 339 bin dolara satıyor, ama bir şartla…

Billy Milliken, küçük adasını satışa çıkarıyor. Milliken'ın ada için beklediği fiyat 339 bin dolar ancak adayı satın almak için parayı vermek yeterli değil; adanın sahibinin bir şartı daha var...

Sozcu.com.tr

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2007 yılında Duck Ledges Adası’nı satın alan emlakçı Billy Milliken, Maine kıyılarındaki bu küçük adayı şimdi satışa çıkarıyor. 339 bin dolar fiyat belirleyen Milliken’ın bir şartı daha var.

Kuzey Maine kıyılarındaki küçük ada güzel bir kiremit ev, pürüzsüz kayalık çıkıntılara sahip. Adanın şimdiki sahibi Milliken, adayı satmaya karar verirken bir fiyat belirlediği gibi bir de şart koştu: Adayı alacak kişinin, satış gerçekleşmeden önce bu adada bir gece kalmasını istiyor.

DAMADINA DA AYNI ŞARTI KOŞMUŞ

Milliken, aynı şartı kızıyla evlenmek isteyen damadı için de koşmuş. Kızı ve damadı cep telefonu olmadan bir gece geçirmek zorunda kalmışlar. Milliken bu sıra dışı şartını ise şu şekilde açıklıyor: “Sen ve o, birbirinizin gerçekte kim olduğunu öğreneceksiniz. Yoğun hayatımızda çoğu zaman kendimizden kaçarız ve adaya yalnız giderseniz adada bulacağınız tek kişi kendinizdir.”

52 yaşındaki Milliken, yeni sahibinin mekâna layık olduğundan emin olmak istediğini söylüyor.

EMLAKÇILIK YAPARKEN ADA SAHİBİ OLMUŞ

Milliken’ın adayı satın alması ise, emlakçılık yaptığı sırada adayı satmaya çalışırken gerçekleşiyor. Ada için potansiyel bir alıcıyla görüşürken adamın, keskin nişancı tüfeği de dahil olmak üzere silahlarını bir spor çantasından diğerine aktarmaya başladığını söylüyor. Daha sonra limana geri dönerlerken adam, bir zamanlar samurayların tercih ettiği bir silah olan fırlatma yıldızlarından birini bir ördeğin kafasını kesmek için kullanabileceğini söyleyerek övünüyor. Milliken, işaret ettiği ördeğin kasabanın evcil hayvanı olduğunu ve herkesin bütün kış onu beslediğini söylüyor.

Milliken adanın bu adama satılmaması gerektiğini düşünerek kendisi satın alıyor. Adaya bir kulübe inşa etse de Milliken, kulübenin her fırtınada yıprandığını belirtiyor.

Adayla ilgilenenleri oraya götürebilmek için baharı beklemek zorunda kalan Milliken, yaklaşık 30 kişinin ilgilendiğini söylüyor: “Onları bırakacağım ve ertesi gün onları almak için döneceğim.”

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