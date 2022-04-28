Pentagon raporu: ABD, Afganistan’da milyarlarca dolarlık askeri ekipman bıraktı

ABD’nin geçen yaz Afganistan’dan adeta kaçarak çekilirken ardında bıraktığı askeri ekipmanların ayrıntıları ortaya çıktı. Pentagon raporuna göre ABD’nin Kabil’de bıraktığı 7 milyar dolarlık savaş uçakları, helikopterler, füzeler ve gelişmiş silahlar Taliban’ın eline geçti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'nin Afganistan'dan ayrılırken ardında 7 milyar dolarlık savaş uçağı, tank ve gelişmiş silah bıraktığı ortaya çıktı.

CNN televizyonun Savunma Bakanlığı Pentagon'un raporuna dayandığı habere göre ABD ordusu, geçen yıl Taliban örgütünün başkent Kabil'e hızla ilerlediği süreçte Afganistan'dan apar topar ayrılırken geride 78 savaş uçağı, 22 bin Humvee zırhlı aracı ve binlerce havadan karaya ateşlenen gelişmiş silah bıraktı.

ABD ve müttefiklerinin geri çekildiği süreçte 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçiren Taliban, ABD'nin bıraktığı çok sayıda silah ve mühimmata el koymuştu.

SAVAŞ UÇAĞI, FÜZE, BOMBA, GELİŞMİŞ SİLAH…

ABD Kongresi için hazırlanan Pentagon raporuna göre, ABD'nin Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda bıraktığı askeri ekipmanlar arasında 1 milyar dolar değerinde arızalı savaş uçakları ve 16 yıl boyunca Taliban'a karşı savaşta eski Afgan hükümetine sağlanan çok sayıda silah, bomba, füze ve ve iletişim aracı da bulunuyor.

Raporda ayrıca ABD'nin bu askeri ekipmanları geri almak ya da imha etmek için Afganistan'a dönmeyi planlamadığı kaydedildi.

ABD'nin Afganistan’dan çekilmesinin hemen ardından havalimanını kontrol altına alan Taliban militanları, terk edilen askeri araçlarla ve silahlarla gülerek poz vermişti. Örgütün eylülde ABD'nin geri çekilmesini kutladığı Kandahar'daki askeri törende de yıllarca Batı ülkelerinden gönderilen askeri ekipmanlar sergilenmişti.

ABD'nin Afganistan'da çok sayıda gelişmiş silah bırakması Washington'da da tartışma yaratmış, eski Başkan Donald Trump yönetimi beceriksizlikle suçlamıştı.

İlginizi Çekebilir Taliban tehlikesi büyüyor: Binlerce silah ve yüzlerce askeri araca el koydular