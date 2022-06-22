Polis ATM’lere cihaz yerleştiren dolandırıcılara karşı uyardı

Polis, banka kartlarının ATM makineleri tarafından yutulduğu ve ardından sahtekarlar tarafından kopyalandığı yeni bir hırsızlık türünü ortaya çıkardıktan sonra İngiltere genelinde ATM kullanıcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sozcu.com.tr

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Hertfordshire, İngiltere’deki bir dizi kurban, kartlarının ATM’lerde kaldığını bildirdi. Daha sonra da dolandırıcıların bazen dakikalar içinde farklı bir makine kullanarak hesaplarından nakit çektiklerini tespit ettiler.

Bir kurban, Hitchin’deki bir ATM’nin, kartın kullanılamadığını söyleyen bir mesaj ekranda görünmeden önce kartını yuttuğunu söyledi.

Bankayla telefonda konuşurken yakındaki başka bir makineden toplam 7400 TL (350 £) değerinde iki çekim yapıldığını gördüğünde hâlâ ATM’de duruyordu. Başka bir yerde başka bir girişimde bulunuldu, ancak kart bloke edildi.

Polis, ocak ayından bu yana birbiriyle bağlantılı görünen üç benzer vaka daha kaydetti.

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Hertfordshire Polis Teşkilatı’ndan Dedektif Çavuş Mark Fava, “Bu hırsızlıkların, makinenin kart yuvasına yerleştirilen, kart ayrıntılarını tarayan, veriyi merkeze ileten gizli bir cihazla gerçekleştirildiği anlaşılıyor.”

“Bunun başınıza gelmesini önlemenin en iyi yolu, banka kartınız ATM’de tutuluyorsa kartı iptal etmek veya askıya almaktır. Telefonunuzda bir bankacılık uygulaması varsa, ne olduğunu anlayana kadar kartınızı geçici olarak dondurabilirsiniz. Alternatif olarak, kartınız geri alınana kadar kartı iptal etmek veya askıya almak için bankanızı aramanız gerekebilir.”

“Daha fazla güvenlik olduğu için banka şubelerinde bulunan makineleri kullanmak daha güvenli olabilir” dedi.

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