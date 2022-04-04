Prens Andrew, Nebahat İşbilen’in rüşveti için bankacılara “Sarayı arayın” demiş

Son dönemde seks ve taciz skandallarıyla gündemden düşmeyen İngiliz Kraliyet ailesi mensubu Prens Andrew ile ilgili iddiaların arkası kesilmiyor. Son olarak prens hakkındaki rüşvet skandalını ortaya çıkaran İngiliz Telegraph gazetesi, olayla ilgili çarpıcı iddiaları gündeme getirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'in eski AKP’li olan ve FETÖ’den tutuklanan İlhan İşbilen’in eşi Nebahat İşbilen’in Prens Andrew’a “pasaport desteği” vermesi için ödediği 750 bin sterlin (yaklaşık 14 milyon TL) ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

Rüşvet skandalını ortaya çıkaran İngiliz Telegraph gazetesi, Prens Andrew'in bankalara 750 bin sterlin değerindeki ödemeyle ilgili endişeleri varsa Kraliyet ailesinin yaşadığı Buckingham Sarayı'nı aramalarını söylediğini yazdı. Habere göre ödemeye aracılık eden Türk iş insanı Selman Türk, ödemeyi inceleyen banka yetkililerine prensin saraydaki görevlilerin süreçle ilgili ayrıntıları vereceğini aktardı.

“LİBYALI SİLAH KAÇAKÇISI ARACILIK ETTİ”

Telegraph ayrıca skandalda aracı olarak adı geçen ismin de Prens Andrew'in yakın arkadaşı olan Libyalı silah kaçakçısı Tarık Katuni olduğu iddiasına yer verdi. Prens Andrew'i Selman Türk'le tanıştırdığı söylenen Katuni'nin daha önce de prensle Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi arasında bir görüşmeye aracılık ettiği bildirildi.

Fransa'dan Hollanda'ya silah kaçırmaktan hüküm giyen Katuni'nin Prens Andrew'in eski eşi Sarah'nın doğum gününe ve kızı Eugenie'in Windsor Kalesi'ndeki düğününe katılmıştı.

İNGİLTERE’Yİ SARSAN SKANDAL

Seks tarikatı davasında yargılanırken hapishanede intihar eden ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'le dostluğu ve hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle kraliyet unvanlarını kaybeden Prens Andrew'in eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Selman Türk'ten 1 milyon sterlinden fazla para aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Türk'ün prensin yanı sıra eski eşine 250 bin sterlin, kızına da “düğün hediyesi olarak” 25 bin sterlin ödediği ortaya çıkmıştı.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, 40 milyon sterlinlik uluslararası dolandırıcılık davasında Türk'ün Prens Andrew'a 750 bin sterlin “hediye” verdiğini duyurmuştu. O dönemde FETÖ'den yakalanan AKP'li İlhan İşbilen'in 76 yaşındaki eşi Nebahat Evyap İşbilen'in ülkeden kaçmayı planladığı ve Türk'ün bu parayı İşbilen adına pasaport işlemlerinde yardımcı olması için prense verdiği belirtilmişti, Ancak İşbilen, finans danışmanı olan Selman Türk'ün kendisini dolandırdığını söylemiş, mahkeme kayıtlarına göre Prens Andrew da aldığı bu parayı iade etmişti.

Karmaşık hukuki süreç devam ederken henüz iddialara ilişkin bir dava açılmadı. Selman Türk hakkındaki dolandırıcılık suçlamasını reddediyor. Prens Andrew'in temsilcileri de konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İlginizi Çekebilir İngiliz yüksek mahkemesi: Nebahat İşbilen, pasaportunda yardımcı olması için Prens Andrew'a rüşvet vermiş

İlginizi Çekebilir Prens Andrew'a milyonlarca TL rüşvet veren eski AKP'linin eşinin davası büyüyor: Prenses Beatrice'e yakın kaynaklar ilk kez konuştu