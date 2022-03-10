Putin: Batı, kendi hataları için Rusya’yı suçlamaya çalışıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün hükümet toplantısında Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 15’inci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Rusya’dan petrol ithalatını yasaklamasının ardından bir hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya’nın enerji arzı konusundaki yükümlülüklerine bağlı kaldığını söyledi.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre Putin, yaptırımlara ilişkin olarak “Batı, kendi hataları için Rusya’yı suçlamaya çalışıyor” dedi. Putin, sözlerini, ‘Batı, kendi nüfusunu bile kandırıyor.” ifadeleriyle sürdürdü. Putin, Rusya, sorunlarını sakince çözecektir” dedi.

Aynı toplantıda konuşan Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın sermaye çıkışını sınırlamak için önlemler aldığını ve ülkenin dış borçlarını ruble olarak kapatacağını söyledi.

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