Putin ile Johnson, Ukrayna krizini görüşecek

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu akşam telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bu akşam telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.

Planlanan görüşmeyle ilgili konuşan Uşakov, “Bu akşam için İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi planlanıyor” dedi. Uşakov, “Liderlerin, Avrupa’nın güncel konularını bir kez daha elden geçirmesi bekleniyor. Rusya’nın sunduğu güvenlik garantileri tartışılacak” diye konuştu.

Rusya ile İngiltere arasındaki ilişkilerin de bu görüşmede ele alınmasının beklendiğini ifade eden Uşakov, “Liderler muhtemelen şu anda çok çok düşük seviyede olan ikili iş birliği konularına da değinecekler” ifadelerini kullandı.

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