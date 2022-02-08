Putin-Macron görüşmesinden sonuç çıkmadı ama dev masa alay konusu oldu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim tırmanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün gece Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Putin'in ile gerçekleştirdiği görüşmeden çözüm değil, espri konusu çıktı.

Sozcu.com.tr

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2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle tırmanan Kiev-Moskova geriliminde tansiyon düşmüyor…

Rusya ve Belarus’un Ukrayna sınırında tatbikata hazırlandığı günlerde Batılı istihbarat birimleri Rusya’nın Kiev’i işgal edebileceğine dair raporlar yayınlarken, tansiyonu dindirmek için birçok ülke de devreye girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta Ukrayna’ya giderek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin ardından dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’ya giderek Putin ile masaya oturdu.

Fakat iki liderin görüştüğü masanın boyutu, görüşmeden çıkan sonucu adeta gölgede bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Putin’in dev boyutlardaki konferans salonu masası uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı’nın bu masa ile Macron’a mesaj verdiği yorumunu yaptı. Fransız diplomatik kaynakları, “Cumhurbaşkanı Macron, Putin’den o kadar çok uzakta oturdu ki birbirlerini tercümeyi dinlemek için verilen kulaklıklar aracılığıyla duydular” yorumunu yaptı.

Beyaz ahşaptan yapıldığı tahmin edilen 3 ayaklı masanın üzerinde de işlemeler bulunuyor.

Sosyal medyada da Putin’in Macron’u ağırladığı masa ile ilgili esprili fotoğraf ve videolar paylaşıldı. Birçok kullanıcı, Putin’in “Savaş gemisinde ağırladığını” yazarken esprili yorumlar paylaşım rekoru kırdı.

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