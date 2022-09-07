Putin’den tahıl çıkışı: Erdoğan’la görüşeceğim

Rusya lideri Putin, Türkiye'nin arabuluculuğunda imzalanan tahıl koridoru anlaşmasında belirlenen sevkiyat rotasında değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. Ukrayna tahılının yoksul ülkelere değil Avrupa Birliği'ne sevk edildiğini kaydeden Putin, “Biz ve en yoksul ülkeler kandırıldık" diyerek bu konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’nin arabuluculuğunda Ukrayna’yla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasında belirlenen sevkiyat rotasına değişiklik yapılmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Putin, bugün Vladivostok kentinde düzenlenen ekonomi forumunda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını yeniden başlatmak için elinden geleni yaptığını belirten Rus lider, Ukrayna’dan çıkan tahılın tamamının düşük gelirli ülkelere değil, Avrupa Birliği’ne sevk edildiğini ve düşük gelirli ülkelerin gıdaya erişimi kaybettiğini savunarak “Afrika liderleriyle görüştüm ve onlara bir söz verdim. Biz ve en yoksul ülkeler kandırıldık” dedi.

Putin, bu şartlarda Ukrayna’dan tahıl ihracatının sınırlanmasının söz konusu olabileceğini ve bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye karar verdiğini söyledi. Putin, küresel gıda piyasasındaki sorunların artmasının olası olduğunu ve insani bir felaketin yaklaştığını ifade etti.

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