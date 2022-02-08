Putin’den Ukrayna ve NATO açıklaması

Rusya lideri Putin, "NATO'nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konulu toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Sayın Macron ile bugünkü görüşmeler her zamanki gibi olarak ciddi bir şekilde gerçekleşti, anlamlı ve faydalıydı.

* NATO’nun eylem planında Rusya düşman olarak değerlendiriliyor.

* NATO, Rusya’ya ders vermeye kalkıyor.

* NATO üyeleri Ukrayna’ya silah pompalamayı sürdürüyor, bu konu Macron ile görüşüldü.

* Beğenin ya da beğenmeyin Minsk Anlaşmalarına uymak zorundasınız.

* Macron’un dikkatini Kiev’in Minsk Anlaşmalarına riayet etmemesine çektim.

* Kiev, Minsk Anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

* Macron ile görüşmemde güvenlik garantileri ele alındı.

* ABD ve NATO, Rusya’nın güvenlik garantileri konusunda başat kaygıları görmezden geldi.

* Rusya, 30 yıldır NATO’yu Moskova’nın kaygılarını görmezden gelen adımlar atmaması için ikna etmeye çalışıyor.

* Rusya’nın ABD ve NATO’ya göndereceği yanıt hakkında Macron’u bilgilendirdim.

* Eğer güvenlik herkesin arzu ettiği bir şeyse, Rusya sınırlarına silah konuşlandırma fikrinden neden vazgeçmiyorlar?

* Güvenlik garantilerinde Rusya’nın yerine getirmeyeceği tek bir hüküm yok.

* Rusya, Kırım’ın askeri yöntemlerle Ukrayna’ya döndürülmeye çalışılmasına izin vermeyecek.

* Ukrayna NATO’ya katılır ve Kırım’ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak.

* Kiev’deki görüşme Macron için zorlu olabilir.

* Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ihlal ettiği konusunda hemfikir değiliz.

* Mali’deki yetkililer, Wagner özel güvenlik şirketine devlet düzeyinde davette bulundu, Rus makamlarını buna itiraz edeceği bir durum yok.

* Rusya, (eski Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr) Poroşenko’ya insani nedenlerle sığınma hakkı vermeye hazır.

“AVRUPA İÇİN BARIŞÇIL BİR YOL BULMAK HÂLÂ MÜMKÜN”

Macron’un açıklamalarından satır başları ise şöyle:

* (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko’nun Belarus’taki nükleer silahlar hakkındaki sözlerinden endişeliydim ama Putin beni bu konuda teskin etti.

* Fransa ile Rusya’nın irtibatı mevcut, ortaklarımızla görüşmeyi sürdüreceğiz.

* Avrupa için barışçıl bir yol bulmak hâlâ mümkün.

* Avrupa’da istikrarı tesis etmek için yeni mekanizmalara ihtiyacımız var, bu mevcut anlaşmaları revize ederek mümkün olmaz.

* Rusya ile Avrupa Birliği’nin, durumun istikara kavuşturulması ve gerilimin azaltılması için özel tedbirler üzerinde anlaşması gerekiyor.

* Rusya ile Avrupa, güvenlik garantileri konusunda ortak çalışmalı.

* Güvenik üzerine çözümler yenilikçi olabilir.

* Putin ile Ukrayna’ya yönelik tutumda ortaklaştığımız noktalar oldu.

* Önümüzdeki günlerde Putin ile Ukrayna konusunda telefonla bir görüşme yapma imkanım daha olacak.

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