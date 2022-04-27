Putin’in uzun masası yine başrolde: Meğer servet değerindeymiş…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ağırlamak için uzun masayı tercih etmesi yine gündem oldu. Masayı üreten mobilya şirketinin sahibi konuştu, inanılmaz detaylar ortaya çıktı...

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kremlin’de Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüğü masa çok konuşulmuştu. Putin daha sonra, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’u hatta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u bile bu masada ağırlamış, görüntüler uzun süre konuşulmuştu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, Putin’in uzun masası yine gündemde. Putin, dünya liderlerini ağırlamak için kullandığı ve uluslararası basında olay olan masayı bu kez, Ukrayna’daki savaşla ilgili görüşmeler yaptığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i ağırlamak için kullandı.

İkili, 6 metre arayla otururken, görüşmelerinden önce el sıkışmamaları da dikkat çekti.

Putin’in bu masayı corona virüsü önlemleri nedeniyle tercih ettiği iddia ediliyor.

‘MASA 25 YIL ÖNCE ÜRETİLDİ’

Masa bu kadar gündem olunca ve arka arkaya bu kadar önemli konuklar ağırlanınca değeri de merak konusu oldu.

İtalya’nın Cantù kentinde ‘Oak’ mobilya şirketinin sahibi olan girişimci ve iç mimar Renato Pologna, Putin’in dev masasını üreten şirketin de sahibi. Pologna, bu masanın tam 25 yıl önce üretildiğini belirtirken, masanın corona virüsüne bağlı sosyal mesafe kurallarıyla ilgili olduğu iddialarını reddetti.

Ayrıca iç mimar, masanın bugünün parasıyla 85 bin sterlin gibi bir fiyata mal olabileceğini söyledi. Bu da yaklaşık 1 milyon 500 bin TL gibi bir ücrete denk geliyor…

ALTIN YAPRAKLARLA SÜSLÜ…

Masanın 6 metre uzunluğunda olduğu, kayın ağacından yapıldığı ve altın yapraklarla süslendiği biliniyor.

Pologna, masanın sipariş üzerine yapıldığını ve 1995 yılında Kremlin’e “şimdiye kadar verilen en büyük siparişin” bir parçası olarak teslim edilen “benzersiz bir parça” olduğunu söyledi. İtalyan iç mimar, o dönem Kremlin tarafından verilen siparişin toplam değerinin ise 20 milyon euro’dan fazla olduğunu vurguladı.

Putin’in ilk kez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna savaşı öncesinde yaptığı görüşmede ortaya çıkan masa, daha sonra Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmeler sırasında da kullanılmıştı.

Masa, kısa sürede internette alay konusu olmuş, farklı şekillerde kullanılan halleri sosyal medyada yayılmıştı.

PUTİN’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Putin, Guterres ile Kremlin'de yaptığı görüşmede, Rusya’nın BM’nin kurucu ülkelerinden biri olarak bu örgütü her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Putin, Kiev’in Ukrayna’daki durumu çözme konusundaki tutumunun değiştiğini, önceki niyetlerinden uzaklaştıklarını ve Kırım ile Sivastopol’un güvenlik sorunlarını parantezin dışına ittiklerini ifade etti.

Ukrayna ile müzakerelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini belirten Putin, görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını umduğunu söyledi.

Guterres ise Ukrayna’daki insani krize dikkat çekerek, akan kanın en kısa sürede durması çağrısı yaptı ve diplomasi kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Guterres, ayrıca sivillerin tahliyesi için insani koridolarlar açılması için çağrı yaptı.

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