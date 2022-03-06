Putin’in ziyareti olay yarattı: Hani Covid-19’dan korkuyordu

Son dönemde aralarında Macron ve Scholz gibi kendisini ziyaret eden liderleri 5 metre uzunluğundaki masanın arkasından ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Putin'in dün Rus havayolu şirketi Aeroflot'un eğitim merkezine yaptığı ziyaret gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Son aylarda Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilim son 10 gündür savaş halini aldı… Rusya’nın savaşa ilerlediği günlerde birçok ülke lideri Putin’e çağrıda bulunurken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova’da Putin’i ziyaret etmişti.

Covid-19 endişesi dolayısıyla ve Macron ve Scholz’un test olmayı reddetmeleriyle birlikte Putin, iki lideri de yaklaşık 5 metrelik dev masanın öbür tarafında ağırlamıştı. İki liderle de uzaktan iletişim kuran Putin’in o görüntüleri gündem olmuştu.

Fakat Putin ile iki ilişkileri masaya yatırmak için Moskova’ya giden Brezilya lideri Jair Bolsonaro da çok sayıda Covid-19 testi olduğunu söylemiş fakat bu çabasının sonucunda Putin’le tokalaşarak poz vermeyi başarmıştı.

Putin’in bu hamlesi ve çekilen kareler gündem olurken, Ukrayna ile savaşın içindeki Rusya’nın liderinin dün çekilen fotoğrafları hem dikkat çekti hem de alay konusu oldu.

KALABALIK MASAYA OTURDU

Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamak için Rus havayolu şirketi Aeroflot’un eğitim merkezini ziyaret eden Putin hosteslerle ve eğitmenlerle bir araya geldi. Kendisine çiçek takdim eden hosteslerle poz veren ve daha sonra kalabalık bir masada yetkililerle sohbet eden Putin’in fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Putin artık daha az gergin hissediyor” yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise hosteslerin Covid-19 testi yaptırıp yaptırmadığını sordu.

Öte yandan Putin’in ziyareti ile birlikte Aeroflot’un Belarus haricindeki bütün uluslararası seferlerini durdurduğu da açıklandı. Havayolu şirketi salı gününden itibaren uçuşları askıya alma kararı alındığını duyurdu.

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