Rus ordusunun geri çekildiği “ölüler kasabasında” onlarca Ukraynalı kayıp

Ukrayna’nın Bucha kentindeki katliam görüntüleri dünyayı dehşete düşürürken “Rus saldırılarının en yoğun yaşandığı yer” olarak nitelenen ve ölüler kasabasına dönen Borodyanka’da can kaybının Bucha’dakinden yüksek olabileceği belirtiliyor. Günler süren Rus bombardımanında yerle bir olan binalarda onlarca sivilin can verdiği, 200’den fazla kişinin akıbetinin bilinmediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rus ordusunun geri çekildiği Ukrayna'nın Bucha kentindeki katliam görüntüleri 42 gündür devam eden savaşı yeni bir aşamaya taşırken, Ukrayna'nın bir başka bölgesinde yaşanan felaketin ayrıntıları ortaya çıktı.

Başkent Kiev yakınlarındaki Borodyanka kasabasında 200'den fazla kişinin kayıp olduğu ve büyük ihtimalle Rusya'nın vurduğu binaların enkazında can verdiği belirtildi. Kasabaya giren uluslararası basın kuruluşları, yollarda ölü köpeklerle yanmış arabaların olduğu ve neredeyse tüm binaların enkaza döndüğü Borodyanka'nın adeta bir “ölüler kasabasına” döndüğüne dikkat çekti.

ZELENSKİY: CAN KAYBI BUCHA’DAN YÜKSEK OLABİLİR

Borodyanka, 24 Şubat'ta başlayan işgalde Rusya'nın ilk hava saldırılarını düzenlediği yerlerden biriydi. Kasabada bombardımandan kaçmak için apartmanlarının bodrumlarına sığınan çok sayıda kişiye ulaşılamıyor. Rus ordusunun çekilmesinin ardından bölgeye geri dönen Ukraynalılar, kaybolan yakınlarını yıkıntıların altında arıyor. Savaş nedeniyle kasabadan kaçan Andreiy Ziuzko, döndüğünde evinin yerle bir olduğunu gördüğünü, bombalanan yakındaki apartmanda yaşayan annesini bulamadığını anlattı.

Kasabanın belediye başkanı Georgii Yerko, 200'den fazla kişinin akıbetinin bilinmediğini, çoğunun bombalanan ve yıkılan binalarda hayatını kaybettiğini düşündüklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Borodyanka'da gerçek ölü sayının bilinmediğini ama katliam görüntüleriyle dünya gündemine oturan Bucha'dakinden daha yüksek olabileceğini belirtti. Zelenskiy, Kiev'in kuzeyinde işlenen suçların Nazi işgalinden bu yana görülmediğini ifade etti.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova da, Bucha'nın 23 kilometre batısında bulunan Borodyanka'nın bölgede işgalin yol açtığı yıkımın en çok etkilediği yer olduğunu söyledi. Venediktova, kasabada Bucha'daki benzer bir katliam yaşanmış olabileceğinden endişe ettiklerini kaydetti.

“RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ”

Kasabada binlerce sivilin Rus bombardımanı altında günlerce aç ve susuz yaşam mücadelesi verdiği, kasaba çevresindeki köprülerin bombalanması nedeniyle çıkışın tamamen imkansız hale geldiği belirtiliyor. Kasabayı ziyaret eden New York Times ekibi, yoğun çatışmalar nedeniyle bölgede korkunç bir yıkım yaşandığını anlattı. Borodyanka ve Kiev çevresindeki manzaranın bu bölgelerdeki sivil yerleşimlerin ağır bombardımana maruz kaldığını gösterdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler'in siyasi işlerden sorumlu şefi Rosemary DiCarlo, Rusya'nın bölgede yerleşim yerlerine, hastanelere, okullara, altyapı sistemlerine büyük çaplı saldırılar düzenlendiğine dair kanıtlar olduğunu, bunların savaş suçu anlamına geldiğini, ayrıca Rus ordusunun yasaklı silahlar kullandığına dair iddiaların araştırıldığını bildirdi.

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