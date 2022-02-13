Rus saldırı tipi denizaltı Boğazlardan geçti

Rus donanmasına ait ‘Rostov Na Donu’ isimli denizaltı, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e hareket etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizde gergin bekleyiş devam ederken, Rus donanmasına ait bir denizaltı bugün vapurla seyahat eden İstanbulluların bakışları eşliğinde Boğaz’dan geçti.

Çanakkale Boğazı'ndan dün geçen Rus donanmasına ait ‘Rostov Na Donu' isimli denizaltı, bugün Marmara denizi yönünden, 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na geldi.

Boğaz'dan geçen denizaltı, Karadeniz'e doğru yola çıktı. Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'e doğru açılmıştı. Geçen hafta Minsk, Korolev, Kaliningrad ile birlikte Georgy Pobedonosets, Olenegorsky Gornyak ve Pyoty Morgunov da Karadeniz’e giriş yapmıştı.

Saldırı tipi denizaltı olarak bilinen Rostov Na Donu 73 metre uzunluğunda ve 2350 ton ağırlığında ve dizel-elektrik sistemiyle çalışıyor.

Rostov Na Donu’nun da bünyesinde olduğu Kilo sınıfı denizaltılarda 18 torpido ve 24 mayın kapasitesi bulunurken bu tip denizaltılar aynı zamanda 4 adet Kalibr tipi denizaltı savar, gemi savar füzesine de sahip.

Rostov Na Donu, 2011’de denize atılırken aktif olarak Akdeniz’de kullanılıyordu.

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