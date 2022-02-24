Ruslar ‘Ukrayna’ için sokağa çıktı! Çok sayıda gözaltı var

Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından başta Moskova olmak üzere birçok kentte başlayan savaş karşıtı gösterilere Rus polisi müdahale ederek, çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Bağımsız bir gözlemci grubu OVD-Info, Rusya genelinde en az 700 göstericinin gözaltına alındığını öne sürdü. Gözaltına alınan bir gösterici, "Beni tutuklamayın, Putin'i tutuklayın" diye bağırdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından savaş karşıtları Rusya'da sokağa indi. Rusya'nın operasyonlarına karşı çıkan binlerce kişi sosyal medyadan örgütlenerek, başta başkent Moskova olmak üzere St. Petersburg ve Ekaterinburg gibi büyük kentlerde sokaklara indi.

Gündüz bireysel protestolarla başlayan gösteriler, akşam saatlerine doğru kalabalık gruplar halinde devam etti. Ellerine aldıkları dövizlerde büyük kentlerdeki meydan ve caddelere çıkan kişiler, “Savaşı durdurun” ve “Putin istifa” gibi sloganlar atarken, gözaltına alınan bir gösterici ise, “Beni tutuklamayın, Putin’i tutuklayın” diye bağırdı.

EN AZ 700 KİŞİ GÖZALTINDA

Rusya İçişleri Bakanlığının uyarısına rağmen protesto düzenleyenlere polis tarafından müdahale edildi. Başkent Moskova'da, Kızıl Meydan'a çıkan Nikolskaya Caddesi ve bazı önemli caddelerde toplanan yüzlerce kişinin toplanması ile başkentte güvenlik önlemleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığı şu ana kadar kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi paylaşmazken, bağımsız bir gözlemci grubu olan OVD-Info, Rusya genelinde en az 700 göstericinin gözaltına alındığını öne sürdü.

MOSKOVA’DA “SAVAŞ KARŞITI PROTESTO” YASAĞI

Rusya İçişleri Bakanlığı başkent Moskova'da yapılacak olan protesto gösterilerinin yasaklandığını duyurdu. Bakanlığa bağlı Moskova Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya İçişleri Bakanlığının Moskova şehri Merkez Müdürlüğü, yasal olmayan gösteri ve yasaların ihlallerine karşı uyarıyor” denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ilk saatlerinde birçok kişi sosyal medya üzerinden Kremlin yönetimini eleştiren paylaşımlar yaparken çok sayıda Rus, savaş karşıtı tavır alınması ve protesto gösterileri yapılması çağrısında bulundu. Gün içinde bireysel olarak savaş protestosu yapan kişiler, Moskova ve bazı kentlerde ellerine aldıkları dövizlerle Kremlin'in kararını protesto etmeye başladı.

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