Rusya: ABD’nin nükleer silahları kabul edilemez

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyonunda 6. güne girilirken, tepkilerin hedefindeki Rus yönetiminden ülkenin pozisyonuna ilişkin açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna’nın nükleer silah edinmesini engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin bazı Avrupa ülkelerinde nükleer silah bulundurmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Lavrov, “Avrupa'daki nükleer silahlar ABD'ye geri dönmeli” dedi. Ukrayna'da hala Sovyetler Birliği döneminden kalan nükleer teknoloji olduğunu da hatırlatan Rus bakan, Ukrayna’nın nükleer silah edinme riski olduğunu söyleyerek “Bu tehlikeye yanıt vermeyi ihmal edemeyiz” diye konuştu.

Ukrayna'nın nükleer silah edinmesini engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Lavrov, Avrupa Birliği'nin de Rusya'yla diyalog yerine yaptırım yolu tercih ettiğini belirtti.

Avrupa'daki Rusya'nın stratejik istikrar konusunda ABD'yle beraber çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Lavrov, Batılı ülkelerin eski Sovyetler coğrafyasında askeri yığınak yapmasını kabul etmeyeceklerini kaydederek bölgenin güvenliğini tehdit edecek tehlikeli askeri adımlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞANA DEK OPERASYONA DEVAM EDECEĞİZ”

Rusya'nın Savunma Bakanı Sergey Şoygu da “Ukrayna'yı işgal etmediklerini” yineleyerek, Ukrayna'daki operasyonun Rusya hedeflerine ulaşıncaya dek devam edeceğini söyledi.

Şoygu, Rusya'nın temel hedefinin ülkeyi Batı'nın yarattığı tehditlerden korumak olduğunu belirtti.

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