Rusya-Ukrayna gerilimi: Vekillerden Türk bayraklı eylem

Son haftalarda Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanırken, dün akşam saatlerinde Ukrayna parlamentosunda dikkat çekici bir olay yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin sık sık Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuk çağrısı yapmasına rağmen bölgede tansiyon tırmanmaya devam ederken, dün Kiev’de dikkat çekici bir olay yaşandı…

Rada olarak da bilinen Ukrayna parlamentosunda vekiller ellerine aldıkları İngiltere, Danimarka, Türkiye, ABD, NATO, Çekya ve Kanada bayraklarını açarak bütün dünyaya bölgede yaşananları hatırlatırken müttefiklerine de teşekkür etti.

Son dönemde iki ülke arasındaki sınırda gerilim tırmanırken, Rusya’nın bölgeye 100 bin asker göndermesine tepki gösteren Ukraynalı vekiller, İngiltere, Polonya ve Hollanda’dan Rada’ya ziyarete gelen siyasilerin geldiği gün böyle bir eylem gerçekleştirdi.

Bayrak açan vekillerin Ukrayna’nın önde gelen partilerinden Avrupa Birlik Partisi’nden olduğu da kayıtlara geçti.

Yaşananlar dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki görüşmeyi de adeta perçinledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Johnson ile görüşmesinin içeriğine değinerek, “Başbakan Johnson ile Rusya’yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldık. Ayrıca Rus saldırganlığının caydırıcılığı için bir dizi adımlar değerlendirildi. Benim bu konuda fikrim biliniyor. İngiltere hükümetinin Rus saldırganlığına karşı yaptırımlarını güçlendirmeye karar vermesi İngiltere'nin durumu anladığını gösteriyor. Ayrıca İngiltere'ye Avrupa entegrasyonu hedeflerimize destek verdikleri için minnettarız. Görüşmemizin bir başka önemli konusu ordumuzun savunma anlamında güçlendirilmesiydi. Ukrayna, güçlü bir ordu inşa ediyor” dedi.

İNGİLTERE’DEN 1.7 MİLYAR STERLİNLİK KREDİ

İngiltere'nin Ukrayna donanmasının güçlendirilmesi için onayladığı 1.7 milyar sterlinlik krediyi işaret eden Zelenskiy, “İngiltere'nin 1.7 milyar sterlinlik kredi onayı için de minnettarız. Ayrıca Başbakan Johnson ile Karadeniz bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanması, siber savunma ve siber güvenlik alanında işbirliğinin yoğunlaştırılması için ortak eylemler üzerinde mutabık kaldık” şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kendilerine verdiği desteklerden de bahseden Zelenskiy, “Başbakan Johnson, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteği, Kırım yarımadamızın işgali ve tüm Ukrayna topraklarının geri kazanılması dahil olmak üzere daha fazla iş birliğine hazır olduğuna dair bana güvence verdi” dedi.

İngiltere'nin verdiği desteklere ilave olarak Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından kendilerine binlerce tanksavar füzesi teslim edildiğini aktaran Zelenskiy, “Hava Kuvvetleri nakliye uçakları Ukrayna’ya binlerce modern tanksavar füzesi teslim etti” dedi. Kiev’in Rusya ile müzakereler için çeşitli formatlar aradığını dile getiren Zelenskiy, “Topraklarımızı işgalden kurtaracak, ülkemizi şu ya da bu şekilde koruyacak bir şey yapmalıyız. Rusya Federasyonu ile eş zamanlı olarak üçlü formatlarda, ikili formatlarda birçok müzakere yürütüyoruz. Bu hiç kolay değil. Kimse bundan sonra ne olacağını tahmin edemez” dedi.

Donbass bölgesindeki sorunun çözümüne yönelik kendisinden önceki Ukrayna yönetimini işaret eden Zelenskiy, “Minsk anlaşmalarını kimin imzaladığını hatırlamıyorum ama onlara kimin uyması gerektiğini tam olarak biliyorum. Sorumlu bir ülkeyiz ve her türlü belgeden veya yasadan sorumluyuz” şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusya’ya karşı önleyici yaptırımların, işgalden önce uygulanması halinde işe yarayacağını söyleyerek, “Önleme tedaviden daha iyidir” dedi.

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