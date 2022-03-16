Rusya-Ukrayna savaşı… Çernobil uyarısı: Soğutulması gerekiyor yoksa sızıntı olur

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 21'inci gününde Çernobil'den endişe veren haberler geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırmasından sonra sadece Ukrayna-Rusya için değil bütün bölge için tehdit oluşturabilecek Çernobil ile ilgili endişe verici bir açıklama geldi.

Açıklamayı Çernobil yakınındaki Slavutych Belediye BaşkanI Yuri Fomichev’den geldi… Fomichev, 100 çalışanın Rus askerleri tarafından rehine olarak tutulduğunu söylerken Çernobil’de yıllar önce yaşanan bir felaketin benzerinin yaşanabileceğini dile getirdi.

Çernobil’de görevlilerin yaşadığı Slavutych’in belediye başkanı Fomichev, İngiliz Daily Mail gazetesine konuştu. Fomichev, “Bölgede gıda ve akaryakıt krizi yaşanıyor. Bununla birlikte acil durum jeneratörleri de duracak ve Çernobil’in güvenlik sistemleri de durabilir” dedi. 3 haftadır bölgenin bu şekilde olduğunu söyleyen Fomichev, zorla tutulan santral çalışanlarının akıl sağlıklarının bozulduğunu söyledi.

Yeni bir çevre krizi yaşanabileceği belirtilirken, “Nükleer santralden çıkan nükleer atıklar düzenli olarak soğutulmalıdır yoksa radyasyon sızıntısı meydana gelir” dedi. Fomichev, “Eğer bizi destekleyen bütün sistemler durursa, eğer soğutma sistemi durursa, kısa bir süreliğine de olsa yeni bir Fukuşima yaşanır” dedi. Fomichev, 2011’de Japonya’daki tsunami sonrasında meydana gelen nükleer sızıntıdan bahsetti.

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