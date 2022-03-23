Rusya-Ukrayna savaşı onu da etkiledi… Putin’in en büyük kızı boşanma kararı aldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Putin hiç beklemediği bir gelişmeye şahit oldu... Putin'in en büyük kızı Dr. Maria Vorontsova, Hollandalı iş insanı eşi Jorrit Faassen'den ayrılma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta Putin’in emir vermesiyle başlayan savaş milyonlarca insanın umudunu ve geleceğini etkilerken bunlardan biri de Rusya Devlet Başkanı Putin’in en büyük çocuğu Dr. Maria Vorontsova oldu…

İngiliz medyasında yer alan haberlerde 36 yaşındaki Vorontsova’nın Hollandalı iş insanı eşinden ayrılma kararı aldığı belirtildi. St. Petersburg’da ülke dışından gelecek varlıklı hastalar için bir tıp merkezi açma planı olan Vorontsova’nın bu planı savaş dolayısıyla iptal ettiği ortaya çıktı.

“ŞEYHLERİ SAĞLIK MERKEZİNDE AĞIRLAYACAKTI”

Çocuklarda nadir görülen genetik hastalıklar konusunda bir uzman olan Vorontskova’nın özellikle Orta Doğu’dan zenginleri çekmeye çalışacağı kaydedilirken savaşın büyük bir engel oluşturduğu belirtildi.

Rusya’dan kaçan araştırmacı gazeteci Sergey Kanev, Vorontsova’nın Hollandalı girişimci Jorrit Faassen ile ayrılığının detaylarını da paylaştı. Kanev, “Putin, büyük kızına kötülük yaptı çünkü Ukrayna ile savaşa girmesi batı yaptırımlarını tetikledi. Kızının mega projesi sayesinde Avrupa’dan ve Körfez ülkelerinden zenginleri ve şeyhleri bölgeye çekme planı vardı. Fakat şu an savaş dolayısıyla kimse gelmeyecek” dedi.

“PUTİN BİR DEDE”

Öte yandan Insider isimli medya platformunu yöneten Roman Dobrokhotov da, Vorontsova’nın Faassen’den ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın savaştan önce olduğunu öne süren Dobrokhotov, çiftin çocuklarını da olduğunu aktararak, “Putin açıklamasa da aslında bir dede” dedi.

Faassen’in ise uzun süre Rusya’daki Gazprombank-Invest ve Stroytransgaz’da çalıştığı belirtildi. Maria’nın büyükannesinin soyadını kullandığı da belirtilirken, Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Endokrinoloji Tıp Araştırma Merkezi’nde görev aldığı da kaydedildi.

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