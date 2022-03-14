Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’in askerlerinin silahları bitiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 19'uncu gününde ABD istihbaratından dikkat çekici bir iddia geldi... Financial Times ve Washington Post'ta yer alan haberlerde Rus ordusunun silahının tükenmek üzere olduğu ve Putin'in Çin'den askeri mühimmat ve ekipman için destek istediği öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşın 3’üncü haftasında dikkat çekici bir iddia ABD’den geldi… ABD istihbarat yetkilileri ABD’nin ve İngiltere’nin saygın gazetelerinden Washington Post ve Financial Times’a açıklamalarda bulunarak Rusya’nın Çin’den silah ve askeri mühimmat talep ettiğini öne sürdü.

Rusya’nın bölgede barış sağlamak için Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgalde silahlarının tükendiğini aktaran yetkili, Putin’in müttefiklerinden olan Çin’den destek talep ettiğini dile getirdi.

Financial Times’a konuşan ABD’li yetkililer Moskova’nın Pekin yönetiminden hangi silahları ve ne miktarda silahı talep ettiğini açıklamazken ismini açıklamak istemeyen bir yetkili de ABD’nin müttefiklerini Çin’in Rusya’ya yardım gönderebileceği konusunda uyardığını söyledi. Öte yandan Rusya’nın silahlarının bittiğine yönelik işaretler olduğu da belirtilirken bunun detayları da paylaşılmadı.

ABD’DEN ÇİN’E ÜSTÜ KAPALI UYARI

ABD ve Çin’den üst düzey heyetlerin bugün İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya geleceği belirtilirken Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da üstü kapalı bir şekilde Çin’i uyardı.

Sullivan, “Çin’in ya da herhangi birinin Rusya’nın zararlarını ve kayıplarını telafi etmeye çalışmasının önüne geçeceğiz. Bunun bütün detaylarını kamuoyu ile paylaşmayacağım fakat Çin ile özel bir görüşme gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

ÇİN ARADA KALDI

Rusya-Ukrayna savaşında en çok arada kalan ülkelerden biri olan Çin, en büyük ticaret ortakları ABD ve Avrupa Birliği’ni karşısına almak istemezken öte yandan en yakın müttefiki olan Moskova’yı da da öfkelendirecek bir hamle yapmaktan çekiniyor.

Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Çin’in Rusya’ya yardım gönderme iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylerken, “Çin, Ukrayna’da yaşanan durumdan dolayı çok endişeli ve üzgün. Olayın kısa bir süre içinde çözülerek barışın geri gelmesini umuyoruz” dedi.

Ukrayna krizinde tarafsız bir noktada kendini konumlandırmaya çalışan Çin lideri Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Pekin-Moskova ortaklığı ile ilgili olarak, “Ortaklığımızın sınırı yok” açıklamasını yapmıştı.



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