Rusya-Ukrayna savaşı: Sovyet lider Lenin’in heykelini diktiler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 55 gündür devam ederken bugün sembolik bir gelişme yaşandı... Rusya'nın ele geçirdiği liman kenti Henichesk'te eski Sovyet lideri Vladimir Lenin'in heykeli tekrar yerleştirildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri savaş devam ederken bugün Herson bölgesinde bulunan liman kasabası Henichesk’te dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın kuzeyinde yer alan bölgede çekilen ve Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarda bölge idare binası önünde Sovyetler Birliği’nin lideri Vladimir Lenin’in heykeli dikildi.

ABD merkezli CNN, fotoğrafın doğruluğunu onaylarken, bölgede yaklaşık 7 yıl önce “komünizm karşıtı” hareket ile birlikte Lenin’in heykelleri kaldırılmıştı. Paylaşılan fotoğraflarda ayrıca Lenin’in heykelinin arkasında görülen binada Rus bayrağının dalgalandığı da görülüyor.

2015 yılında alınan bir karar ile Ukrayna’daki Lenin heykelleri indirilmişti. Henichesk bölgesi ise Lenin heykellerinin kaldığı son bölge olarak kayıtlara geçmişti.

Hersonlu üst düzey isimlerden Yuri Sobolevsky, yeni bir heykelin yerleştirildiğini doğruladı.

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