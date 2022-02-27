Rusya-Ukrayna savaşı: Ukrayna lejyonerlerden ordu kuruyor

Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü gününde Ukrayna lideri Zelenskiy bir açıklama yaptı. Ukraynalı lider, ülke dışından gönüllü olanların dahil edileceği bir "lejyoner taburu" oluşturulacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrasında bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy bir açıklama yaptı.

Zelenskiy, ülke dışındaki gönüllülerden oluşturulacak bir “lejyoner birliği” kurulacağını duyurdu.

Dün gece Kiev’de bulunduğunu ve savaşın ön saflarında yer aldığını fotoğraf ve videolarla gösteren Zelenskiy, “Bu lejyon birliği, ülkemize destek için kritik bir öneme sahip” dedi.

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