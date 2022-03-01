Rusya-Ukrayna savaşı… Ülkeden kaçanların sayısı 660 bini aştı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6. günü... Son verilere göre, Ukrayna'da 660 bin kişi çatışmalardan kaçarak komşu ülkelere sığındı. Avrupa ülkeleri Ukraynalılara kapılarını açarken üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik farklı muamele yapıldığı iddia edildi.

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Rusya’nın Ukrayna’daki askeri harekatı devam ederken komşu ülkelere kaçanların sayısı hızla artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Rus saldırısının başlangıcından bu yana altı günde 660 binden fazla kişi yurt dışına kaçarken yaklaşık bir milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı.

Euronews’ta yer alan habere göre, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcüsü Shabia Mantoo, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada “Sadece son altı günde Ukrayna’dan kaçarak komşu ülkelere sığınan 660 binden fazla mülteci var” dedi. Mülteci sayısının son derece hızlı bir şekilde arttığına işaret eden Mantoo, Rusya’ya da kaçan çok sayıda kişi bulunduğunu bildirdi.

SINIRLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

BM yetkilisi, şimdiye kadar tüm komşu ülkelerin kapılarını mültecilere açık tuttuğunu belirterek tüm hükümetleri, Ukraynalılar gibi Ukrayna’da yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına da giriş imkanı tanımaya çağırdı. Polonya Ukrayna’dan kaçanların ilk adresi olurken Polonya’yı Macaristan Moldova, Romanya ve Slovakya izliyor.

Mantoo, bölgedeki BMMYK ekiplerinin verdiği bilgilere göre Polonya sınırını geçmeyi başaranların dondurucu soğukta 60 saate kadar beklemek durumunda kaldığını belirterek “İmkanı olanlar kendilerine kalacak yer buluyor. Diğerleri ise ya evlerini, kapılarını açan bölge sakinleri tarafından barındırılıyor ya da kabul merkezlerine götürülüyor” diye konuştu.

Romanya’ya girişlerde de kuyruklar oluştuğunu ve mültecilerin 20 saat beklemek zorunda kaldıklarını kaydeden Mantoo, Ukrayna’nın Odesa kenti ile Moldova sınırı arasındaki 60 kilometrelik mesafenin 24 saatte katedilebildiğini belirtti.

“BEYAZ” OLMAYANLARA FARKLI MUAMELE İDDİASI

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Ukrayna’da, aralarında çok sayıda üniversite öğrencisi ve işçinin de bulunduğu yaklaşık 470 bin üçüncü ülke vatandaşı yaşıyor.

Ancak komşu Avrupa ülkeleri Ukraynalılara kapılarını açarken Ukrayna’da yaşayan Ortadoğu ya da Afrika kökenlilere farklı muamele uygulandığına yönelik şikayetler gündemde.

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