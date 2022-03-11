Rusya-Ukrayna savaşı… Uydu görüntüleri yayınlandı: Rus askerleri Kiev’den ayrılıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 16'ncı gününde çekilen uydu görüntüleri, Kiev dışındaki 64 kilometre uzunluğundaki tank ve zırhlı araç konvoyunun dağılmaya başladığını gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies’in Reuters haber ajansı aracılığıyla servis ettiği uydu görüntülerinde, günlerdir Kiev dışında bekleyen kilometrelerce uzunluğundaki Rusya askeri araç konvoyunun dağılmaya başladığı görülüyor.

ABD merkezli şirketin paylaştığı fotoğrafta 64 kilometre uzunluğunda olan ve içinde zırhlı araçlar, tanklar ve benzeri askeri araçların olduğu konvoyun sayısının azalması dikkat çekiyor.

Ukrayna’da beklemedikleri bir direnişle karşılaşan Rus askeri araçlarının ve tanklarının ya geri çekildiği ya da yakınlardaki ormanlık alana çekildiği görülüyor. Kiev’in kuzeybatısındaki Antonov Havalimanı yakınındaki tank ve araçların manevra yaptığı ve ormanlık alana ilerlediği kaydedildi.

Lubyanka bölgesinde de zırhlı araç ve tankların pozisyon değiştirdiği belirtilirken haberde, Rusya’nın bölgedeki ilerlemesinin gıda ve akaryakıt krizi sebebiyle durduğu belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da bir süre önce yaptığı açıklamada başkentin “bir kaleye döndüğünü” söylemişti. Kiev’i savunmak için bölge halkı ve askerler farklı noktalara barikat kurarak çukur kazmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov da Rusya’nın saldırılarında Ukrayna askerinden çok Ukraynalı sivillerin öldüğünü açıkladı. Reznikov, Rus ordusunun savaş stratejisindeki hatalar sebebiyle taktik değiştirdiğini de söyledi.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI DA ETKİLEDİ

Uluslararası medyada “ölüm konvoyu” olarak da bilinen tank ve zırhlı askeri araçlardan oluşan araç konvoyu Belarus’tan yola çıkmış ve Kiev’e doğru ilerliyordu. Fakat hem bölgedeki direniş hem de olumsuz hava şartları sebebiyle Kiev’in işgalinde Rus ordusu büyük bir ilerleme kaydedemedi.

Son haftalarda Rus ordusu Kiev’e yaklaşsa bile gıda ve akaryakıt sorunu ve ikmal yapılamaması sebebiyle askerlerin moralinin bozuk olduğu kaydedilmişti.

Geçen hafta yapılan bir açıklamada uzmanlar eksi 20 dereceyi bulan havanın Rusya’nın işgalini olumsuz etkilediğini belirterek, “Yakıtları olmadığı için tankları çalıştıramıyorlar ve askerler 40 tonluk dondurucuda beklemek zorunda kalıyor” açıklamasını yapmıştı.

Konvoyda 15 bin asker olduğu da tahmin ediliyordu. İngiliz medyasına konuşan üst düzey ABD’li savunma yetkilisi Ukrayna ordusunun Javelin tanksavarlarla bu konvoya saldırdığını söyledi. İstihbarat birimleri, Rus askeri konvoyunun Kiev’i sarmalayarak kuşatmayı planladığını ve şehre erzak ve yardım akışını kesmeyi amaçladığını öne sürdü.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı: Isı eksi 20 dereceye düşüyor, Rus tankları 40 tonluk buzluğa dönecek