Rusya-Ukrayna savaşının turizme etkisi incelendi: ‘Türkiye’nin başı dertte’

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden The Telegraph, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin turizme etkilerini inceleyen bir yazı yayımladı. Yazıda, 'Türkiye'nin başı dertte' ifadeleri kullanılırken, rezervasyonların düştüğüne vurgu yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, İngiliz The Telegraph gazetesi, savaşın turizme etkilerini inceleyen bir yazı yayınladı. Chris Leadbeater imzalı yazıda, Rusların Türkiye turizmi için en önemli etkenlerden biri olduğu vurgulanırken, savaşla birlikte ‘Türkiye’nin başı dertte’ başlığı atıldı.

Telegraph’ta yayımlanan yazıda şu ifadeler yer aldı;

‘Türkiye, Rus tatilciler için en önemli bölgelerden biri. 2018’de büyük ölçüde Akdeniz’deki tatil beldeleri, Antalya, Ölüdeniz ve Fethiye gibi yerlerin yanı sıra İstanbul’u 4,5 milyon kişi ziyaret etti; 2019’da bu sayı 5,3 milyona ulaştı. Türkiye bunun farkında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, son günlerde iki ülkeyle, hem Ukrayna hem Rusya ile ilişkileri sürdürmeye çalışarak, ip üzerinde yürümeye çalışıyor. Hava sahasını Rus uçaklarına kapatmadı. Bunun pek olası olduğunu düşünmüyorum. Ancak, Ruslar sahillerine seyahat etmeyi göze alamazsa, bu çok fark yaratacaktır.

‘TALEPLER DURDU’

İlk işaretler, durumun zaten böyle olduğu yönünde. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nden (TÜRSAB) Hamit Kuk geçen hafta yaptığı açıklamada, “Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş burada herkesi tedirgin ediyor” dedi. “Hem insani hem de ticari açıdan. Normalde Mart ayında yaz rezervasyonlarında ani bir artış olurdu ama bu yıl talep durdu.” demişti.

Görüşü sahada da doğrulandı. İstanbul’daki Ayasofya camisinin karşısında ofisi bulunan bir Türk seyahat acentesi olan İsmail Yitmen, Agence France-Presse’e verdiği röportajda, şimdiden Rusya’nın tecrit maliyetiyle mücadele ettiğini söyledi. Bir grubun iki ay içinde Türkiye’ye gelmesi gerekiyordu” dedi. “Ama parayı alamadık, bu yüzden iptal edildi. SWIFT transferlerini durdurdukları için. Otellerin parasını bile ödemiştik.” dedi, işgalden bu yana 11 bin euro kaybettiğini de sözlerine ekledi.’

‘UYKUSUZ GECELERE NEDEN OLACAK’

Telegraph, Türkiye’nin 2015 yılı kasım ayında Suriye’de düşürülen Rus uçağının ardından iki ülkenin kriz yaşadığını ve bu durumun direkt olarak turizmi etkilediğini yazdı. Yazıda, “Etkisi yıkıcıydı. Türkiye, 2016’nın ilk beş ayında ziyaretçi sayısının yüzde 23 oranında düşmesiyle turizm endüstrisinin neredeyse dörtte birini kaybetti.” ifadesi yer aldı.

Türkiye’nin pandeminin etkisindeki 2021 yılında bile iki milyon Ukraynalı ve 4,5 milyon Rus’u ağırladığı hatırlatılan haberde, “Onları tekrar kaybetme fikri, Türk halkı için uykusuz gecelere neden olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

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