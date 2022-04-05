Rusya ve Çin’e karşı ABD’den hipersonik füze hamlesi

Hipersonik füze alanında Rusya ve Çin’in gerisinde kaldığı söylenen ABD, rakiplerinin son dönemdeki hamleleri üzerine harekete geçti. ABD’nin geçen ay gizlice hipersonik füze denemesi yaptığı ancak Rusya’yla gerilimi daha da artırmamak için bunu açıklamadığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgali Moskova-Washington hattında da gerilimi artırırken ABD'nin geçen ay gizlice hipersonik füze denmesi yaptığı ortaya çıktı.

ABD'li bir askeri kaynak, ABD'nin mart ortasında bir hipersonik füze denemesi yaptığını ancak Rusya'yla tansiyonun tırmanmasını önlemek için bunu iki hafta süreyle gizlediğini belirtti.

CNN'in haberine göre, deneme ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO zirvesi ve çeşitli temaslar için Avrupa'ya yaptığı ziyaretin hemen öncesine denk geldi. Yetkili, hipersonik Lockheed Martin füzesi denemesinin ilk defa başarılı olduğunu, füzenin 65 bin fite ve yaklaşık 500 kilometre hıza ulaştığını kaydetti.

RUSYA, UKRAYNA’YI ‘HANÇER’LE VURMUŞTU

Rusya, geçen ay Kinzal (Hançer) isimli hipersonik füzesini ilk defa Ukrayna'da kullandığını ve Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunu imha ettiğini duyurmuştu. Rusya ordusunun elindeki en modern silahlar olan ve nükleer başlık da taşıyabilen Kinzal ve Zirkon hipersonik füzeleri, geçen sene düzenlenen tatbikatlarda da denenmişti.

ABD'li yetkililerse Kinzal füzesinin o kadar da önemli bir silah olmadığı yönünde mesajlar vermişti. ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hipersonik füze kullanmasıyla ilgili olarak “Fark ederseniz Rusya hipersonik füze fırlattı, çünkü yapabilecekleri tek şey bu” demişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de bu füzelerin “oyunun kuralını değiştirecek önemde olmadığını” söylemişti.

“ABD’NİN FÜZESİ DAHA GELİŞMİŞ”

CNN, ABD'nin denediği HAWC füzesinin Kinzal'a göre daha gelişmiş olduğuna, savaş başlığı taşımasa da sahip olduğu kinetik enerjiyle hedefi hızla imha ettiğine dikkat çekti.

ABD, son dönemde askeri alanda Rusya'yla gerilimi artıracak adımlardan kaçınıyor. Ülkede cuma günü gerçekleşmesi beklenen Minuteman III kıtalararası balistik füze denemesi de iptal edildi. ABD yönetimi, Ukrayna'ya gönderilen silah ve askeri ekipmanlarla ilgili de ayrıntı vermiyor. Kiev'in taleplerine rağmen Washington ülkeye savaş uçağı göndermeyi de “Rusya ve NATO'yu karşı karşıya getirir” diyerek reddetmişti.

ABD’NİN HİPERSONİK FÜZE DENEMELERİ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Hipersonik füze alanında Rusya'nın gerisinde kaldığı söylenen ABD'nin daha önceki bazı hipersonik füze denemeleri başarısız olmuştu. Geçen eylülde ise ABD Hava Kuvvetleri'nin Raytheon HAWC füze denemesinin başarılı olduğu bildirilmişti.

ABD'nin son dönemde Rusya ve Çin'in bu alandaki başarılı denemeleri üzerine hipesonik füze çalışmalarına yoğunlaştığı belirtiliyor. Hipersonik füze geliştirme programının ABD'ye yaklaşık 15 milyar dolara mal olacağı tahmin edilirken Biden yönetimi yeni savunma bütçesinde hipesonik füzeler dahil uzun menzilli füze sistemleri için 7,2 milyar dolar talep etmişti.

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