Rusya’nın tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri konuştu

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te Moskova yanlısı grupların oluşturduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Denis Puşilin açıklamalarda bulundu. Pushilin, seferberlik çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in hafta başında resmen tanıdığı ve askerlerini “barışı sağlamak” için gönderdiği Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin açıklamalarda bulundu.

Bölgede Ukrayna’nın saldırgan tavrına karşı askeri hareketliliğin ve seferberliğin hız kazandığını söyledi. Bölgede durumun kritik olduğunu dile getiren Puşilin, “Büyük Rusya’nın desteğiyle kazanacağız” dedi.

Puşilin, Ukrayna ile yaşanan kriz ile ilgili net mesajlar verdi. Puşilin, sınır gerilimini Kiev yönetimi ile barışçıl yöntemlerle çözmek istediğini söylerken, diyaloğu tercih edeceğini vurguladı. Öte yandan Puşilin, buna karşılık Rusya’dan yardım isteme hakkını da kullanabileceklerini dile getirdi.

Öte yandan Birleşik Rusya Partisi’nin Genel Sekreteri Andrey Turchak açıklamalarda bulundu… Turchak, “Eğer bölgedeki yetkililer isterse Rus askerleri müdahale eder” dedi.

BÖLGEDE NELER OLUYOR?

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle yeni bir boyut kazanmıştı. O dönemden sonra Ukrayna’nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya, burada varlığını devam ettirmişti.

Bölgede çatışmalar ve gerilimler yaşanırken, Rusya ve Belarus’un ortak askeri tatbikatı dolayısıyla son dönemde Ukrayna sınırına yakın bölgelerde çok sayıda askeri araç ve asker yerleştirilmesi gerilimi artırdı.

Batı ülkeleri Rusya ve Belarus’un askerlerini Ukrayna sınırından uzak tutmaları çağrısında bulunurken hafta başında Putin’den dikkat çekici bir hamle geldi. Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni ayrı ayrı tanıma kararı aldı. Putin, bölgede Ukrayna ordusu ile ayrılıkçı güçler arasında yaşanan gerilimi sona erdirmek için bölgeye “barış gücü” gönderme kararı alınca Batı dünyası büyük tepki gösterdi.

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