Sezgin Baran Korkmaz davasının savcısından açıklama: Bir karar yok

ABD-Türkiye-Avusturya hattında hareketlik yaratan Sezgin Baran Korkmaz davasında sıcak bir gelişme yaşandı... SÖZCÜ'ye açıklama yapan Wels Savcılığı, "ABD'nin iade talebi kabul edildi" iddialarını düzeltti.

Ali GÜLEN

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ABD'nin “vergi kaçırma, evrakta sahtecilik, yalan beyan” gibi suçlarla Avusturya'da 19 Haziran 2021’de tutuklattığı ve 225 yıl hapsini talep ettiği Sezgin Baran Korkmaz için, ABD'nin iade dosyası tamamlandı.

ABD'den beklenen belgelerin tümü Wels Mahkemesi'ne ulaştı ve bununla ilgili Sezgin Baran Korkmaz'a, “ABD’nin talebine karşı” savunma için, 21 Ocak 2022'ye kadar süre verildi. Halen tutuklu bulunan Korkmaz'ın avukatları, oldukça kalın ve üç klasör dolusu bir itiraz hazırladı.

Ancak bu mahkemeye sunulmadı. Mahkeme süreci tamamlanmadan, ortaya atılan, “Mahkeme ABD'nin iade talebini kabul etti. Dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti” iddialarını ise Wels Savcılığı yalanladı. SÖZCÜ’ye açıklama yapan Wels Başsavcılığı, “Böyle bir karar yok” dedi.

SBK’NIN AVUKATI 3 KLASÖRLÜK İTİRAZ HAZIRLADI

Korkmaz'ın, Türkiye'ye iadesi 25 Ağustos'ta kabul edilmişti. ABD'ye iade talebinin kabulü için de, Korkmaz'ın avukatlarının savunmasını vermesi gerekiyor.

Avukatların savunması alındıktan sonra karar çıkacak. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Bizim savunmamızı bekliyor mahkeme. Bize 21 Ocak 2022'ye kadar, ABD'nin iade talebine itiraz için süre verildi. Çok kalın, üç klasörlük bir itiraz hazırladık. Bunun okunması bile neredeyse bir hafta sürer” açıklamasını yaptı.

Dülger ayrıca, mahkemenin böyle bir karar almasının, dosyayı otomatikman Viyana'daki Adalet Bakanlığı'na göndermeyeceğini, daha itiraz aşaması olduğunu ve Wels'in bulunduğu Linz Eyalet Mahkemesi'nde temyiz edileceğini söyledi.

Bu arada, Korkmaz'ın iade dosyası ile ilgili olarak Avusturya'da “suçluların iadesi hukuku”nda uzman avukat Rüdiger Schender'in ilgilendiği belirtiliyor. Sürecin oldukça uzaması ve dosyanın Adalet Bakanlığı’na gitmesinin hayli zaman alması bekleniyor.

TÜRKİYE’DE YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 9 sanığın “mal varlığı değerini aklama” suçundan yargılanmasına İstanbul’da devam edildi. Mahkeme, Korkmaz ile 3 sanığın hukuki durumlarının yurtdışındaki adli makamlara sorulmasına karar verdi.

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 5'i firari, 5'i tutuksuz toplamda 10 sanığın “mal varlığı değeri aklama” suçundan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Avusturya'da tutuklu bulunan sanık Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger hazır bulundu. Korkmaz'ın avukatı Dülger, müvekkili Korkmaz'ın ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya adli makamlarından alınması talep etti.

Avukat Dülger, MASAK raporu yerine bağımsız bilirkişi heyetinden rapor alınmasını istedi. Mahkeme, Korkmaz'ın ifadesinin Avusturya'da alınmasını ve yeni bilirkişi raporu oluşturulması talebini reddetti. Mahkeme, ABD'de bulunan sanıklar ile Korkmaz'ın hukuki durumlarının adli makamlara sorulmasına karar vererek duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.

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