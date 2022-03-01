Abone Ol

Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, görüşmede ateşkes vurgusu yaptı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü.

ATEŞKES MESAJI

Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulanırken, Türkiye'nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği ve bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

Erdoğan'dan ateşkes açıklaması İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan ateşkes açıklaması

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhurbaşkanı Hollanda Hulusi Akar Rusya Türkiye Ukrayna