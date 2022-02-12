Türkiye ile Ukrayna arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna-Rusya krizi giderek tırmanırken, önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

TÜRK VATANDAŞLARI UYARILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın doğu bölgeleri için seyahat ve güvenlik uyarısı yayımlamıştı. Uyarıda “Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir” denilmişti.

ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Çavuşoğlu, gerilimle ilgili “Rusya’nın NATO ile mektuplaşmaları oldu. Bir görüşmede, bir iki mektuplaşmada bu sorunların tamamının çözülmesini beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Bu süreç devam ederken Rusya böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna açıklaması